Rubio: Diosdado Cabello le está robando el control de Venezuela a Maduro #19Jul

El senador Estadounidense por el estado Florida, Marco Rubio, se manifestó este viernes 19 de julio para expresar que, a su juicio, Diosdado Cabello le está quitando control de Venezuela a Nicolás Maduro.

En su cuenta de la red social Twitter, el político afirmó que Cabello «no solo preside la Asamblea Constituyente ilegítima, sino que los miembros de su famlia y leales ahora conrolan: Ejército, la agencia de espionaje, la campaña de PETROLEO, la recaudación de impuestos, los trabajos públicos y muchos ‘colectivos’«.

Diosdado Cabello is steadily taking control of #Venezuela from @NicolasMaduro

Not only does he preside over the illegitimate constituent assembly,but family members and loyalists now control:

– army

– spy agency

– oil company

– tax collection

– public works

– many “colectivos”

— Marco Rubio (@marcorubio) July 19, 2019