Juan Guaidó: Pido disculpas. Cuando vi el mar no me quedó otra opción que lanzarme #20Jul

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, pidió disculpa a los venezolanos por si su acto de lanzarse al mar, durante su visita a Margarita, generó algún tipo de incomodidad. “Pido disculpas. Cuando vi el mar no me quedó otra opción que lanzarme. Además, dicen que cura los males. La lucha hoy está en el alma de los ciudadanos. El bien siempre gana” dijo. Pidió a los venezolanos participar el próximo 23 de julio en las sesiones de calle que se estará realizando en todo el país para agilizar la salida del poder del régimen de Nicolás Maduro. Texto: José Escalona Foto: @TVVnoticias Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #JuanGuaidó #Margarita #23DeJulio#Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #News #20Jul