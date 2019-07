Machado: Coalición internacional demostrará que las fuerzas liberadoras son más poderosas #21Jul

View this post on Instagram

Durante su participación en @CatoInstitute, organización de investigación de políticas públicas dedicada a la libertad individual, el gobierno limitado y la paz, la coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que se creará una coalición internacional para sacar al chavismo y a Nicolás Maduro del poder. Ratificó que la alianza busca demostrar que los aliados a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, son mucho más fuertes. "El primer objetivo es desmantelar el aparato de inteligencia y represión del régimen, que hoy es su fuente principal de apoyo. Podremos movernos en acciones cohesivas específicas ejecutadas con precisión quirúrgica. Le mostrará al régimen que el poder de las fuerzas liberadoras es realmente más grande, fuerte y más efectivo que el del sistema de mafias que los mantiene unidos", dijo Machado en un vídeo publicado en sus redes. . Texto: José Escalona Vídeo: @mariacorinamachado Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Nacionales #MCM #CoaliciónInternacional #RégimenDeMaduro #SalidaDelPoder #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #News #21Jul