OPINIÓN Sistema Universitario Disruptivo del siglo XXI: «Unibertsitatea Mondragón» (Parte 1) #21Jul

¿Saben los ciudadanos barquisimetanos que la UCLA ha disminuido su matrícula de 30.000 estudiantes en las 12 carreras desde hace tres años a alrededor de 9.000 cursantes actuales por NO CUMPLIR MADURO y su régimen dictatorial con los convenios estudiantiles y maltratando los sueldos de los profesores, empleados y obreros. Por ejemplo: los Titulares a D.E. tienen un SUELDO BRUTO DE Bs 200.000 Bs mensual. ¿Cuánto será el sueldo de los demás Profesores, Empleados y Obreros?… Y eso mismo sucede en las Universidades, Centros de Educación Superior, Liceos y Ed. Básica de todo el país.

¿QUÉ PUEDEN COMER CON ESOS MISERABLES SUELDOS?

¡Qué verdad tan terrible: el hecho de que las dictaduras sean fascista, comunistas o apoyados por militares lo que hacen es someter y arrodillar a los ciudadanos a pedir migajas que dejan caer del robo que nos hacen sus diz que gobernantes!

¿Qué haces tú, ciudadano para cambiar esta situación?.

¿Qué hacen las autoridades de nuestras universidades y las «fuerzas vivas» de Lara para detener el DESASTRE educativo de Lara?

INVITO a todos a asimilar, a partir de éste y los 5 próximos domingos, lo que presento de «MONDRAGÓN», la mejor universidad disruptiva del mundo. Estoy a su disposición en la Web del Impulso y en [email protected]

HOY, se puede APRENDER de forma DIFERENTE

• Sucede en todo momento y lugar.

• Aprendemos con los demás y de los demás, en espacios que nos permiten generar y cultivar esa clase de relaciones, que nos dan libertad para movernos y para colaborar.

• En lugares que invitan a desarrollar la curiosidad y a comprobar que es cierto.

• Visualizar e internalizar otra forma de educar y educarse con el Grado Internacional “Liderazgo, Emprendimiento e Innovación “ de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Univertsitate Mondragon:

En 1993, Johannes Partanen, un profesor de marketing de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä (Finlandia) comenzó a desarrollar un nuevo sistema de enseñanza. Este nuevo sistema de aprendizaje se convirtió más tarde en una metodología de aprendizaje que:

• se centra en el alumno, aprendiz,

• se basa en el aprendizaje en equipo y

• hace una propuesta radical del “aprender haciendo”.

Inspirado en esta idea, reunió a un equipo de estudiantes de la Universidad. Estos fueron los primeros estudiantes de la historia de Team Academy, los primeros llamados “teampreneurs”, con objetivos bien pensados y llevados a cabo en acciones totalmente diferentes de las formas clásicas de la educación universitaria.



El programa comenzó en Mondragon Univertsitatea el año 2008 con la vocación de crear la educación y los profesionales del futuro formando una nueva cantera de líderes, emprendedores e intraemprendedores en equipo que fuesen agentes de cambio en sus comunidades locales y actuasen a nivel internacional.



El Grado internacional: “Liderazgo Emprendedor e Innovación” (LEINN) afronta uno de los mayores retos de la sociedad actual: educar para las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad del siglo XXI. Para lograrlo basa su estrategia en un cambio radical en la metodología de estudios universitarios. Ésta se basa en tres pilares básicos:

• aprender haciendo, de modo que las empresas creadas por los estudiantes sean su herramienta de aprendizaje desarrollando proyectos reales,

• emprender en equipo, y

• a través de viajes de aprendizaje internacionales.



LEINN aplica las metodologías que Team Academy en Finlandia ha desarrollado con éxito durante las dos últimas décadas y que se han convertido por lo tanto en un referente internacional en educación superior.



LEINN es un título oficial de grado de la Universidad de Mondragón reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte en el marco de Espacio Europeo de Educación Superior. Se imparte a través de su unidad Mondragón Team Academy de su Facultad de Empresariales.



Los jóvenes emprendedores del grado LEINN lideran esta iniciativa en colaboración con los teamcoaches de Mondragón Team Academy.



La unidad Mondragón Team Academy pertenece a la Red Internacional de Tiimi Akatemia, un organismo educativo que nació en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä, Finlandia, hace 18 años. Los excelentes resultados de las team-companies que nacen con su plan de estudios han conseguido una reputación espectacular con la cifra de un 36% de sus alumnos generando sus propios negocios.



La Mondragón Unibertsitatea es un centro privado joven, creado en 1997, que en la actualidad cuenta con unos 4.000 alumnos y oferta 22 titulaciones de Grado. Su oferta de postgrado comprende 15 programas de Master y 8 cursos de expertos. Esta universidad tiene vocación práctica y tiene la mirada puesta en el mundo laboral. Tiene convenios con empresas y organizaciones de diversos sectores.



Ofrece la posibilidad de estudiar a media jornada, permitiendo compatibilizar estudio y trabajo.



Como Ud. leyó anteriormente, tiene varias facultades que -personalmente- clasifico como seguidoras de la innovación incremental al aplicar metodologías y uso de Tecnologías Avanzadas y, expresamente en la Facultad de Empresariales se está haciendo desde el año 2008 una innovación disruptiva que es la que presentamos MTA, NUESTRA RED INTERNACIONAL



Más de 1.000 jóvenes han estudiado LEINN en los laboratorios de nuestra red internacional Mondragon Team Academy (MTA), con bases en Madrid, Barcelona, Bilbao, Mondragón, Irún, Oñati y Valencia (en España), Querétaro (México) Amsterdam (Holanda), Shanghai (China), Pune (India), San Francisco (USA), Berlín (Alemania) y, en una noticia del 13 de Enero 2017, nos conseguimos con que MONDRAGON UNIBERTSITATEA ha consolidado su proyecto educativo:

• con la colaboración de la gestión en la Universidad Panamericana de Bogotá en Colombia;

• en el 2013 con el convenio de participación en la Universidad Contemporánea de Querétaro – México;

• con cuatro centros de Formación Profesional de grado superior en Arabia Saudí;

• Y ha conseguido la acreditación del Ministerio de Educación chino, pasando así a estar presente en la lista de universidades internacionales recomendadas por el gobierno chino, así como la homologación de los estudios cursados en MONDRAGON UNIBERTSITATEA en China.

• China en el primer sermestre de 2019 ha mandado a Mondragón 100 profesionales chinos a seguir el MASTERYOURSELF para prepararlos en la reforma educativa china.



Esta Comunidad Internacional consta de 750 Emprendedores de Equipo, 30 Empresas de Emprendedores de Equipo y 8 MTALabs. (más adelante se expondrán esos términos)



PRINCIPIOS Y EQUIPOS – LEARNING BY DOING



«Se aprende haciendo y, si no se hace, no se aprende». En TEAMLABS/ no nos van los simulacros ni la teoría per se: nos gusta actuar y aprender de ello. Desde el minuto cero, nuestras team companies trabajan en proyectos reales, con usuarios y necesidades reales.



BORRAMOS FRONTERAS ENTRE EL MUNDO ACADÉMICO Y EL PROFESIONAL

• Nuestro aprendizaje no sucede en aulas escindidas del mundo.

• Nos integramos en ecosistemas híbridos donde las cosas, naturalmente, suceden.

• Donde se generan los modelos de negocio y los perfiles profesionales del futuro.

QUEREMOS REVOLUCIONAR LA EDUCACIÓN

Queremos contribuir al fortalecimiento de una clase profesional comprometida proactivamente con el mundo, innovadora y abierta a la colaboración.



SOMOS LABORATORIO DE EQUIPOS: EDUCACION FINLANDESA



Nos basamos en el equipo como vehículo de crecimiento y aprendizaje, trabajando con una metodología específicamente diseñada para ello: la de Team Academy y Design Thinking.



TEAM COMPANIES

La «team company», empresa real creada por un equipo de emprendedores, es el vehículo esencial del proceso de aprendizaje: “Crear compañías reales y trabajar con clientes reales en proyectos reales es la base de la metodología «learning by doing» de Mondragon Team Academy.



TEAM ACADEMY



Metodología desarrollada con éxito en Finlandia en los últimos 25 años por el Centro de Excelencia en Emprendimiento de la Universidad de Jyväskylä. En la actualidad, esta metodología se ha transferido a más de 20 centros universitarios de todo el mundo



(Continuará los 5 próximos domingos)

Juan José Ostériz

[email protected]