RETACITOS #21Jul

La decisión del Consejo Municipal de Iribarren de comenzar a otorgar títulos de propiedad de los terrenos aledaños al aeropuerto Internacional “Juan Jacinto Lara”, además de ser una gran “irresponsabilidad”, como la califica el abogado y especialista en urbanismo, Emilio Urbina, es una aberración y una decisión populista y demagógica, que tendrá graves repercusiones no solamente para el desarrollo y ampliación del terminal aéreo, que podría perder su condición de internacional, en el momento en que la OACI determine que no llena las características para tener esta calificación, sino para el propio desarrollo económico de la capital larense, resultando verdaderamente deplorable que se estén tomando este tipo de decisiones que son nocivas para todos los larenses y la sociedad civil, el movimiento empresarial organizado, los gremios profesionales no hayan alzado su voz de protesta, para impedir que se adopten estas decisiones que son nefastas y destructivas, tomadas solamente con un interés politiquero. Ciertamente tiene toda la razón el doctor Urbina de no seguir actuando como un Quijote, luchando contra los molinos de viento, ante un pueblo apático e indiferente.

*****

Los directivos de Convergencia, aquella organización que creo el Dr. Rafael Caldera y que conjuntamente con el “chiripero” lo llevaron a la presidencia de la República en un segundo mandato, ha estado cogiendo fuerza y se están haciendo sentir, tanto en el estado Yaracuy como en Lara. En efecto, hace pocos días se pronunciaron públicamente en el ámbito regional, solicitando la renuncia de Carmelina, ya que al parecer no están satisfechos con la gestión de la mandataria regional, la cual calificaron de “Ineficiente”, sobre todo en lo que tiene que ver con los principales servicios públicos como agua potable por tuberías, electricidad, distribución de gas doméstico, transporte, situación que tiene a los larenses en una situación inhumana de atraso y colapso total”. Afirman en términos categóricos que “ya basta de esperar”, por que el tiempo sigue pasando y la tal gestión perfecta no se ve por ninguna parte, ni en Barquisimeto, tampoco en los distintos municipios y parroquias de la entidad larense. Veremos que responde a esto Carmelina.

*****

A propósito Lara está entre los primeros cinco estados del país que protagonizaron mayor cantidad de protestas por demanda de servicios públicos en lo que va del 2019, de las 10.477 protestas documentadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en los primeros seis meses de este año, 716 protestas se registraron en esta entidad federal y de ellas, la gran mayoría se produjeron en reclamo a las fallas en los principales servicios, asegurando el gobierno regional, repitiendo como loros lo que dicen desde Miraflores, que estas fallas en los servicios, son consecuencias de la guerra económica, de las sanciones y el bloqueo del imperio; sin embargo, los dirigentes de Convergencia aseguran que la única verdad demostrada “ha sido su incapacidad”, señalando asimismo que “a esta fecha la ejecución del presupuesto del estado Lara, no se corresponde con las obras presentadas”, emplazando a Carmelina a que presente cuentas claras a los larenses, que son los que están padeciendo con todas estas fallas en los servicios que se han convertido en un karma para toda la ciudadanía.

*****

Se soltaron el moño algunos funcionarios de los cuerpos policiales, no solamente en la capital de la República, sino también en el interior del país, presentándose a través de las redes sociales, varios vídeos en lo que se demuestra como algunos hombres de azul o de uniforme pintadito, motorizados en la mayoría de los casos, arremeten contra los ciudadanos, no para pedirles documentación, sino para requisarlos, robarles los teléfonos celulares, obligarlos a mostrarles la cartera y apoderarse de cualquier tipo de divisa extranjera que porte la persona, con la excusa de que “está prohibido cargar moneda extranjera”, lo cual es totalmente falso, así como también, ningún funcionario policial, por mayor jerarquía que posea, tiene la potestad para requisarle la cartera a los ciudadanos. Las denuncias están documentadas en las redes donde se ve a dos policías motorizados apoderándose ilegalmente del teléfono de un ciudadano y salir huyendo en la moto; así como también audios donde presuntos policías, despojan a varias damas de las divisas que traían luego de ser interceptadas cuando subían desde el aeropuerto de Maiquetía hacia Caracas. Así que mosca, denúncienlos.

*****

Un gran malestar existe en las bases de Causa R, ante las actuaciones del sindicalista, quien como lo hemos señalado en otras oportunidades, “no escarmienta”. Al parecer incluso saltándose a la torera el liderazgo del caudillo de ciudad Bolívar, el ex burgomaestre habría propuesto al pavo real para ocupar la Secretaría General de esta organización a nivel nacional, lo que provocó que todo el entorno de confianza que mantenía desde hace años, le dejaran el pelero y se fueron en busca de dirigentes políticos más serios, incluyendo al parecer, entre estas personas a uno de los hombres que estuvo siempre a su lado, en las buenas y en las malas, como el “curita” Agudo. La información que trascendió después de una reunión del grupo que llaman “Codo” cuyo origen desconocemos, no sabemos si es que les gusta echarse palos o tiene alguna otra connotación; sin embargo, de allí salió la especie que habla de la desbandada y de la molestia del pequeño gigante del oriente, quien ha sido durante toda la vida la imagen de esa organización a nivel nacional. Además, aseguran que el personaje propuesto, no es político, no tiene ningún soporte en esta materia, además hay otros con más credenciales para ocupar esa posición.

*****

A propósito también se comenta en los corrillos políticos de la región, que no andan bien las relaciones entre la Causa R y el G4 que estaría integrado por AD, UNT, PJ y VP. El ex alcalde, aún cuando muchos hablan de que en cualquier momento lo jalan de la tierra del tango y la milonga, aún cuando es una posibilidad que no está descartada, sigue manteniendo su aspiración de convertirse en el sustituto de Carmelina; sin embargo, por allí andan otros personajes como caimanes en boca de caño, que se encargan de hacer llegar a los medios informaciones sobre el comportamiento del personaje, haciendo ver que ha vuelto a las andadas, lo que no le hace nada bien a esta aspiración, porque con el actual desbarajuste que hay en el gobierno regional, es imperioso que el nuevo mandatario sea un gerente grandes ligas, así que no le arrendamos la ganancia.

*****

Mientras tanto a nivel del G21 en vista de los problemas internos que se han continuado presentando, se ha puesto sobre la mesa, la posibilidad de una intervención del Frente en Palavecino, toda vez que no ha sido posible armonizar las relaciones entre los distintos partidos políticos que integran la organización y la Graciosa, ya que al parece esta última mal utiliza el nombre de la sociedad civil, para beneficio del partido del ex burgomaestre, incluso se observa como convoca reuniones del Frente, pero solo convoca a la sociedad civil, como si los partidos estuviesen pintados en la pared, lo que desvirtúa el espíritu de la unidad que es lo que debe prevalecer en estos momentos. Esta problemática la venimos denunciando desde hace algún tiempo, e incluso llegó hasta nuestra mesa de redacción que hay algunos personajes en una especie de cacería de brujas, tirando flechas a ver si la pegan, tratando de averiguar cómo se filtran las informaciones que se publican en esta sección, pero andan totalmente perdidos y con esto lo que han logrado es que todos desconfíen del que tienen al lado, cuando lo que debían de tratar es de hacer las cosas bien.

*****

Alerta vecinos de urbanizaciones de Barquisimeto, existe una banda que está actuando en la región con el siguiente modus operandi: en cualquier momento, preferiblemente en la tarde noche, se presentan en un vehículo con varias personas, una se hace pasar por un juez y sus acompañantes son funcionarios del poder judicial, dicen que le robaron un teléfono costoso y el GPS utilizado en las investigaciones para triangular la ubicación, dice que el teléfono está en el conjunto, exigiendo que abran el portón para investigar. El vigilante atento a que no había orden judicial, se negó a dejarlos entrar y alertó a la junta de condominio, la gente se movilizó rápidamente y las personas que pretendían ingresar fueron muy cordiales y corteses, pero ante la firmeza de los vecinos, se alteraron y al retirarse amenazaron que al día siguiente vendrían con la orden de allanamiento y la policía, lo que fue aplaudido por todos y les dijeron que si cumplían con lo que estaba establecido en la ley, les permitirían el ingreso sin ningún problema. Esto ocurrió el 16 de julio y los habitantes del conjunto, aún están esperando que lleguen a hacer la investigación. Si les hubiesen permitido la entrada, más de un apartamento habría sido desvalijado.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que una dependencia de la Alcaldía, que se encarga de todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de permisos para licorería, para construcción, para realizar cualquier obra vial, de infraestructura, todas las gestiones presuntamente se estarían cobrando en dólares, pero no se trata de menudencias, algunos constructores molestos, por los abusos, han comentado que para la cualquier diligencia sin la mayor importancia, la tarifa mínima es de 1.000 dólares, pueden imaginarse entonces cuanto será el monto que le cobran a un constructor para levantar un edificio o construir una urbanización; con cuánto se deberá bajar de la mula el portugués que quiere montar una licorería y necesita los permisos, ya que aseguran que en esta dependencia, que todos identifican con las cuatro letras que componen su nombre, no se escapa nadie, al parecer nadie se atreve a denunciar por temor a que luego no le aprueben los permisos, por lo que prefieren seguir participando en el guiso; sin embargo, algunos comentan que allí lo que existe es un festín de Baltasar, donde si no hay verdes no hay permisos. ¿Qué talco?

*****

Han estado manejando el tema con mucho misterio, la información sobre el tema solo la conocen los que están participando directamente en el suculento “negocio”, toda la documentación es “top secret” y todo se debe a lo sensible y a lo delicado del tema; sin embargo, siempre se ha dicho que entre cielo y tierra no hay nada oculto y ya circulan versiones que indican que en algunas zonas del estado Lara se ha detectado que hay yacimientos de Coltán y así como hicieron con el Arco Minero, ya unos cuantos enchufados con el proceso, se han dedicado a registrar y a cercar los terrenos, de manera que para el momento en que se destape la olla, ya no habrá nada que hacer, todo está consumado y el pueblo larense que debería ser el principal beneficiario de la explotación de este rubro, vital en estos momentos para el desarrollo de nuevas tecnologías. Ya la hotelería pasará a ser una actividad complementaria, como la dirigencia política en un gobierno en decadencia, cuya capacidad de maniobra es cada día menor, así que no se sorprendan que en cualquier momento explote la fiebre del Coltán en la región.

*****

Siguen las angustias entre los docentes y el personal administrativo y obrero de la UCLA, ya que a la gran mayoría les llegó el pago de la quincena “chucuto” y el bono no se sabe cuando se los van a pagar, resultando lo más inquietante, que no hay nadie a quien preguntar y mucho menos alguien que dé una explicación en torno a estas anomalías. A eso se suma el enorme deterioro que se observa en la infraestructura de la institución, lo que pone en evidencia la absoluta falta de mantenimiento, debido a que el MEU no envía los recursos para atender estas áreas, lo que ha degenerado en que la universidad esté en el más completo abandono. Por supuesto, este ambiente no es precisamente muy estimulante para trabajar y quienes aún lo están haciendo merecen en el mayor reconocimiento; sin embargo, con buenos deseos no se puede hacer mercado, por lo que no es extraño ver la institución cada vez más sola.

*****

Eugenio Escalona, profesor jubilado de la UCLA aún sigue detenido, todos los esfuerzos que vienen haciendo las organizaciones gremiales de la institución, en su defensa se han estrellado contra el autoritarismo del gobierno y la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela, a pesar de que el docente tiene boleta de excarcelación, pero ya es costumbre observar cómo se desacatan en el país las órdenes de los tribunales, a nadie parece interesarle como se pisotean los artículos de la Constitución. En todo caso es necesario hacer un reconocimiento a todas las instituciones que siguen luchando para lograr que Eugenio Escalona pueda retornar a su hogar y reunirse de nuevo con sus tres hijos y sus cuatro nietos, a quienes no ha podido ver debido a la ineficacia de la justicia en el país.

Juan Bautista Salas