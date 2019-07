OPINIÓN El Chavismo Democrático #21Jul

El Chavismo Democrático (CD) existe pero no se nota, no tiene organización ni cabeza visible. Si la tuviera, el chavismo radical (CR) se la habría siquitrillado. Pero la sobrevivencia del chavismo y del país necesita que ese movimiento contribuya a lograr una negociación exitosa entre el oficialismo y la oposición.

El CD existe: entre un 70 y 80% de quienes se autodefinen políticamente “chavistas”, según el tema,respetan la propiedad privada, la descentralización, la separación de poderes y la libertad de expresión. Tan grande puede ser el CD que el 73% de quienes se identificaban con el PSUV cuando Chávez (40%) han dejado de hacerlo: hoy queda el 11%.

El CR amenaza con destruir al chavismo y al país: El 95% de los venezolanos evalúa mal la situación y el 80% desea que cambie la Presidencia en 2019. Pero el CR tiene fuerza, por lo que a Guaidó y a los 56 países que lo reconocen les conviene incorporar al CD a la negociación para el regreso a la democracia.

Tres herramientas nos permiten manejar una negociación imposible: La Empatía, nos indica que la mayoría del chavismo no está de acuerdo con lo que ocurre y quiere que el CD sobreviva. El Manejo del Proceso de Negociación,estando bien conducido por la oposición al insistir en el cambio de gobierno, podría buscar el apoyo del CD con este mismo fin, a cambio de garantías para lograr los objetivos que se desprenden de un Reencuadre Psicológico, el cual consiste en identificar intereses diferentes para el nuevo chavismo. El mayor atractivo para el CD no es que Maduro permanezca en la Presidencia sino evitar que le siga haciendo daño al país y a su partido. Sus nuevos intereses incluyen reorganizarse, re legitimar al chavismo como movimiento de izquierda pluralista e institucionalista yendo a elecciones, con un candidato diferente a Maduro que minimice la debacle electoral que se les viene encima, y esperar que el próximo gobierno se desgaste intentando hacerle ver a la población que no puede seguir viviendo de los controles socialistas ni del reparto sino que tiene que aceptar el mercado y trabajar para comer si queremos salir de la pobreza.

José Antonio Gil Yepes

@joseagilyepes