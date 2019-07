Conozca todo lo relacionado con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) #23Jul

El abogado y profesor de Resolución de Conflictos de la UCAB, Andrés Mezgravis, señaló que Venezuela dio un gran paso al ser incluido nuevamente en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero puntualizó que la comunidad internacional evaluará la situación del país y dará un ultimátum a la tiranía para su rendición y entrega del régimen, antes de proceder con la fuerza militar.

A continuación, las 14 preguntas que respondió el profesional del derecho sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR):

1) ¿Qué es el Tiar?

Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual prevé asistencia, incluida la militar, entre los países miembros. Venezuela era parte desde que entró en vigencia en 1948, pero el régimen anunció su retiro en 2013.

2) ¿Quiénes son sus miembros?

Pueden ser miembros cualquier país del continente americano. Actualmente tiene 17 miembros:

Argentina Bahamas Brasil Chile Colombia Costa Rica El Salvador EEUU Guatemala Haití Honduras Panamá Paraguay Perú

15 República Dominica.

16. Trinidad y Tobago. Uruguay.

Cuba, aunque nunca se retiró formalmente, fue suspendida en 1962. Ecuador, Nicaragua, México, y Bolivia sí se retiraron.

3) ¿Qué pasos deben cumplirse para que Venezuela reingrese al Tiar?

Después de que la Asamblea Nacional lo apruebe en segunda discusión, el Presidente (E) debe comunicar a la OEA la voluntad de ratificar dicho tratado. A partir de que la OEA tome nota de esa comunicación y la participe a los Estados miembros, Venezuela pasaría automáticamente a formar parte del TIAR sin necesidad de que ningún país u organismo internacional lo apruebe.

4) ¿Es cierto que el Tiar nunca ha sido aplicado?

No, no es cierto. Se ha aplicado en una decena de casos. Esos casos van desde el conflicto de Costa Rica y Nicaragua (1948), hasta el caso de Las Torres Gemelas (2001). Con relación a Venezuela se aplicó en el atentado de Rómulo Betancourt en República Dominicana (1960). Además, las normas jurídicas no pierden su vigencia por el transcurso del tiempo.

5) ¿El Tiar contempla el uso de la fuerza?

Sí, el TIAR, además de otras medidas como sanciones económicas y cierre de vías marítimas y aéreas, contempla expresamente el uso de la fuerza en el Art. 8.

6) ¿Es cierto que en el caso las malvinas se intentó aplicar y fracasó?

Las Malvinas escapa de la competencia territorial del TIAR (ART. 4), y fue la dictadura argentina la agresora.

7) ¿es cierto que el Tiar exige que haya una agresión armada externa para su aplicación?

EL Art. 3 contempla ese supuesto, pero el Art. 6, establece que el TIAR también aplica por cualquier situación que pueda poner en peligro la paz de América, aún cuando no sea un ataque armado.

8) ¿Alguna vez se ha conformado en el continente americano una coalición militar internacional?

Sí. En el caso del golpe de Estado en República Dominicana (1965), se conformó, en el marco del Consejo Permante de la OEA, una coalición de Fuerza Interamericana que estuvo en operaciones por un año y estuvo integrada por EE.UU, Brasil, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Costa Rica.

9) ¿La situación de Venezuela cumple con los requisitos para que se aplique el Tiar?

Sí. La situación de Venezuela cumple claramente con los requisitos exigidos en el Art.6, esto es: 1) Su soberanía e independencia política están amenazadas por una tiranía narco terrorista que usurpa el poder, y 2) Esa situación pone en peligro la paz y seguridad de América, al estar bajo el control de criminales y terroristas las mayores reservas petroleras del planeta, y minerales estratégicos como el uranio, sin contar la gravísima crisis migratoria.

10) ¿Es cierto que según el artículo 2, las partes deben primero someter la controversia a una solución pacífica antes de someterla al consejo de seguridad de la ONU?

No, no es cierto. El Art. 2 se refiere exclusivamente a las controversias que surjan entre los países miembros. La tiranía no es parte contratante del tratado. El Consejo Permanente de la OEA solo reconoce al Presidente encargado Juan Guaidó y a sus representantes. Por tanto, el Art. 2 no aplica a la situación actual de Venezuela.

¿Cómo se toman las decisiones en el marco del Tiar?

Se toman con el voto de los dos tercios (2/3) de sus miembros, es decir, con el voto favorable de 12 de 17. Las deliberaciones se llevan a cabo por intermedio del Consejo Permanente de la OEA, pero no votan los miembros de la OEA, sino solo los del TIAR.

12) ¿Qué utilidad puede tener el Tiar si la comunidad internacional ha manifestado que rechaza una intervención?

Mientas Venezuela no solicite formalmente y justifique conforme al TIAR y la necesidad de una coalición, no sabremos con certeza qué países están dispuestos a cumplir con la obligación internacional de asistencia prevista en ese tratado. Las declaraciones diplomáticas que se hacen mientras nuestras autoridades están explorando salidas pacíficas, no deben ser confundidas con las deliberaciones que tendrían lugar en el marco de la exigencia de los derechos y obligaciones previstos en un tratado de asistencia militar.

13) ¿El proceso para decidir la procedencia de una coalición sería muy burocrático?

No, no lo es. Venezuela debería presentar su solicitud con carácter de urgencia y el Órgano de Consulta debería reunirse «inmediatamente» tal y como lo establece el Art.6.

14) ¿Cómo se llevaría a cabo esa coalición?

Una vez determinada el tipo de asistencia que proporcionaría cada país (médica, humanitaria, militar, paso territorial etcétera) se conformaría un Comando Unificado entre las fuerzas militares que participarían. Es de esperar que siendo conocida en detalle la situación de Venezuela por toda la región, la implementación de esas medidas debería ser inmediata. El Comando Unificado, luego de evaluar la situación decidirá si da un ultimátum a la tiranía para su rendición y entrega, antes de proceder con la fuerza militar.