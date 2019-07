VIDEO Ex gobernador chavista fue detenido en Costa Rica #24Jul

View this post on Instagram

La tarde de este miércoles 24 de julio el gobierno de Costa Rica anunció la captura del simpatizante chavista y exgobernador de Guárico, Eduardo Manuitt Carpio, por supuesto maltrato y tortura a trabajadores en una de sus empresas. Oficiales de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron a Eduardo junto a su hijo, Carlos Manuitt Morao, el hermano, Alberto Martínez Camero, y otros dos ciudadanos costarricenses. El exfuncionario chavista es uno de los dueños de una finca lechera ubicada en Coronado y al parecer, luego de haber sufrido el robo de unas cabezas de ganado, aplicaron torturas y maltratos a varios de sus trabajadores para que les indicaran quiénes habían realizado el hurto. . "Habrían ingresado en vehículos a casas y fincas donde estaban los trabajadores, los privaron de libertad y los llevaron a sus propiedades. Allí, los maniataron, torturaron, golpearon, amenazaron con armas de fuego y los retuvieron por lapsos de tres y 15 horas.", detallaron en la conferencia de prensa. Texto: Luis Miguel Rodríguez.