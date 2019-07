«Garantías y no persecución», la oferta de Estados Unidos a Maduro para que deje el poder #25Jul

La periodista venezolana, Carla Angola, entrevistó a un Alto Funcionario de Estados Unidos, quien se pronunció sobre las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU a funcionarios, familiares y afines al régimen de Maduro.

El Alto Funcionario destacó que la sanción tiene que ver con responsabilizar a Maduro de la crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela, ya que han utilizado «los CLAP para corrupción y para castigar o premiar a quienes lo apoyen entre los ciudadanos«.

«Esto es lo que quería decir Trump cuando dijo que no había sido tan duro. Solo estamos viendo la punta del Iceberg de lo que hacemos contra Maduro», agregó.

Por otra parte, hizo mención a la oferta que el Gobierno de Estados Unidos le hizo a Maduro, aseverando que el líder de la izquierda venezolana debería tomarla ya que le garantiza una salida pacífica.

Comentó que la presión continúa y llegará el momento donde todo colapsará. «Garantías y no persecución a Maduro si se va del poder ahora. Hay un período corto para aceptar la oferta. La negociación y la discusión no la discutiremos en público. Sería un error que no acepte esta oferta generosa«, dijo.