VIDEO Largas colas en el Saime Jacinto Lara para intentar retirar cédulas de identidad #26Jul

Los usuarios barquisimetanos acudieron este viernes 26 de julio a las instalaciones del Saime Jacinto Lara con la expectativa de poder retirar las cédulas de identidad.

El equipo de elimpulso.com se hizo presente en las mencionadas instalaciones para corroborar la situación de las colas, donde los usuarios presentes afirmaron que es un proceso que requiere de bastante tiempo, e incluso, de suerte.

El ciudadano Obdulio Leal manifestó que al momento de sacarse la cédula de identidad no confirman cuándo pueden ir a retirarla, sino que en ocho días debería estar tramitado el documento, por lo cual, deben hacer la cola «para saber si finalmente me harán entrega (de la cédula) o si perderé el viaje». Contó que en tres oportunidades ha hecho la cola y no le han entregado el documento.

Otras de las impresiones documentadas reflejan el cansancio de exponerse al sol tanto tiempo, pero aseguran que es invierten su tiempo en esta cola ya que se trata de un documento sumamente importante para cualquier tipo de proceso.

A tal efecto, Jesús Mendoza expresó que requiere sacar rápidamente la cédula de identidad ya que la necesita para tramitar la apertura de una cuenta bancaria y así recibir su sueldo laboral. Manifestó que al igual que él, existen muchos casos de las personas presentes en las colas.

En promedio, los ciudadanos barquisimetanos duran de tres horas y media para ingresar al Saime y saber si finalmente le harán entrega o no, de su cédula de identidad.

Actualmente la organización del Saime cambió, por lo cual, los trámites están divididos por días con el objetivo de agilizar los procesos:

Martes y jueves cedulación o duplicado de adultos.

Lunes, miércoles y viernes niños primera vez para cédulacion.

De lunes a viernes trámites normales: Prórrogas, pasaporte nuevo, cédula datos filiatorios y desbloqueo de usuario.