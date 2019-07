View this post on Instagram

El pico del Águila, ubicado en el estado Mérida, sigue teñido de blanco por las constantes nevadas que se producen en el lugar. Ciudadanos que viajaron este sábado 27 de julio por las carreteras más altas del país, difundieron a través de las redes sociales las agradables condiciones climáticas en las que se encuentra esta zona del parque nacional Sierra Nevada. Texto: Luis Miguel Rodríguez. . Video: Yeri Rivera Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #Mérida #PicoDelÁguila #SierraNevada #ParqueNacional #Nieve #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #27Jul