RETACITOS #28Jul

Resulta y acontece que ahora cualquier especialista, ingeniero eléctrico, TSU en electricidad o cualquier institución o persona que se le ocurra decir, como lo han expresado numerosas ciudadanos y gremios profesionales, en los últimos meses, sobre todo después del 7 de marzo, que el Sistema Eléctrico del país es completamente vulnerable, debido a la total e inocultable falta de mantenimiento, ausencia de las inversiones suficientes y necesarios para su expansión en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización, a lo que ahora se suma la ausencia de personal calificado como consecuencia de la diáspora a través de la cual salieron de Corpoelec más de 30.000 profesionales y técnicos, por lo que en cualquier momento se puede producir un nuevo apagón como el del 7 de marzo o como el que se repitió el lunes 22 de julio a las 4:45 de la tarde, pero que además no crea en las mentiras del régimen para justificar su ineficiencia, corre el riesgo de que lo señalen como enemigo del proceso, apátrida, vendido al imperio y hasta como terrorista, ya que es la forma más fácil de eludir la responsabilidad que tiene el Ejecutivo en la materia. Los técnicos del CIV, de la UCV, de la Unimet, de la AVIEM lo alertaron en varias oportunidades, pero prefirieron seguir con el cuento del ciberataque y ahora le echan las culpas al avión gringo, pero el pueblo ya no cree en cuentos de camino.

Caída y mesa limpia parece que hicieron en el Poder Judicial en Lara, donde al parecer hubo una depuración y de entrada le cortaron la cabeza a tres jueces por órdenes directas del TSJ, lo que para muchos pareciera ser un pase de factura, debido a que supuestamente los afectados dizque se estaban echando todas las ganancias al bolsillo y no estaban repartiendo, lo que provocó su defenestración, sin derecho a pataleo, al extremo que el viernes 19 de julio los vieron a los tres sacando sus bártulos de los despachos que ocupaban en el Palacio de Justicia de Lara, ubicado en la zona colonial de Barquisimeto, saliendo cabizbajos y a hurtadillas y sin despedirse de nadie. Uno de los que salió se sentía que era “intocable” por ser el toñeco de un alto jefe del Circuito Penal y de su conyuge, además familiar directo de diputados y de un burgomaestre de Yaracuy; otra de las destituidas dizque es propietaria de varias fincas en Santa Ines, además de muchas propiedades en el exterior, así como también en la Ciudad Jardín en el estado Aragua, comentando en medios judiciales que sobre ella recaen más de 100 denuncias, mansas las lapas. En todo caso la reacción de muchos abogados de la región, es que no son todos los están ni están todos los que son, porque si realmente se trata de sanear el poder judicial en Lara, ahora es que hay donde cortar.

Una zona de alta peligrosidad se ha convertido el cuadrante comprendido entre las calles 31, 32, 33 y 34 y la Av. 20, carreras 21, 22, 23, 24 y 26 de Barquisimeto allí se puede conseguir desde cambios de divisas de cualquier tipo incluyendo dólares, euros, rublos, pesos colombianos y hasta yuanes y rupias, pasando por medicamentos para cualquier patología y sin recipe médico; allí se comercializan todos los productos de las cajas Clap, pero a precio full, y cualquier tipo de mercancía nacional e importada, área que ha sido calificada como “roja” no por la presencia de los chavistas, sino por el riesgo que representa. Aseguran dizque un par de funcionarios de la Alcaldía vinculados con el área de mercados, supuestamente están por detrás de la expansión de estos negocios informales, ya que lejos de tratar de sanear la zona, permiten que allí haya una total anarquía; sin embargo, nadie denuncia por temor a represalias, pero lo que si se sabe es que presuntamente todas las tardes ambos sujetos hacen su recorrido por los diferentes puestos recogiendo la “vacuna” que deben pagar los comerciantes, con la agravante que los personajes cobran en dólares y no precisamente de baja denominación, por lo que el negocio que realizan el negocio redondo y muchos aseguran que “comparten las ganancias” con los de mas arriba. Amanecerá y veremos.

Desidia y abandono es lo que observan quienes llegan al municipio Palavecino del estado Lara, no quienes allí viven porque ya están acostumbrados a la indolencia de las autoridades de la Alcaldía, a quienes pareciera no importarle el deterioro de la vialidad, el crecimiento del monte en las calles y avenidas y la gran cantidad de huecos que afectan la infraestructura vial en toda el área, tal como lo recogen los vídeos publicados recientemente por elimpulso.com, que son evidencia irrefutable de lo que denuncian los vecinos; por ejemplo, el caso del hueco traga vehículos ubicado en las cercanías del Colegio María Santísima, que tiene más de un año y los vecinos han dicho que van a hacer una “vaca” para comprar una torta y hacer en el lugar un bonche para celebrar el aniversario de semejante cráter. Los vecinos se preguntan si la la burgomaestre, a quien compete resolver esta problemática, renunció porque no se ve ni se oye y su gestión como gerente del municipio brilla por su ausencia, planteando que si no lo ha hecho, le solicitan su dimisión, para ver si llega alguien que quiera trabajar en beneficio de las comunidades del municipio.

Ha causado muy buena impresión en la comunidad, la construcción de una edificación ubicada en esquina de la carrera 18 con la Av. Vargas, el cual pareciera estar destinado a una especie de centro comercial con mini locales bien ubicados y que muchos ya comparan con el famoso Mercado de las Pulgas en Maracaibo, todos están apostando a que los propietarios, quienes han comprado los locales se muden pronto y comience a funcionar, ya que es lo que en estos momentos se requiere en el país. Pero para que las cosas no estén completas, comentan en los pasillos de esa edificación, que uno de los locales que está en un sitio privilegiado en una de las entradas, presuntamente lo compró el “Pastor Gozón”, dizque para seguir enriqueciendo la cuantiosa fortuna que dicen que posee, gracias a los diezmos de su iglesia, pero no tiene la intención de instalar allí ninguna clase de negocios, sino que aprovechó que se trata de una buena zona comercial, y su intención es ponerlo a “engordar” para venderlo después, obteniendo una buena ganancia, por lo menos esto es lo que están temiendo algunos de los que si están dispuestos a montar sus negocios en esa nueva construcción.

Siempre dijimos que cuanto el río suena, es porque piedras trae. En efecto, el pasado domingo cuando se celebraba el Día del Niño, varias personas caritativas e instituciones acordaron hacer una celebración especial para los niños recluidos en el pediátrico de Barquisimeto; sin embargo, los niños no pudieron recibir buena parte de los alimentos y otras donaciones, ya que solo estaba permitido el ingreso de los aportes de Carmelina y del burgomaestre achocolatado, lo que contribuyó a que un rato de felicidad que se les iba a brindar a los pequeñines afectados por distintas patologías, no se pudiera concretar tal como estaba previsto, porque el jefecito del nosocomio, dizque “por órdenes superiores”, no permitió el ingreso de los alimentos, a algunas de las iglesias se les devolvieron grandes ollas de avena, por ejemplo; las cestas de frutas que enviaron otros donantes para los niños diabéticos, les fueron devueltas, en una acción que no nos atrevemos a calificar, porque no encontramos los adjetivos necesarios, ni siquiera las payasitas que le pintan la cara a los niños, les permitieron el ingreso, así que por lo visto, al parecer los sentimientos y la sensibilidad de la jefecita de la gobernación y del achocolatado, han quedado en entredicho, muy cuestionados.

Ciertamente sería saludable y conveniente, que alguien de la Gobernación o de la Alcaldía les explicaran a los padres de tantos niños que están hospitalizados, e incluso a los trabajadores que haciendo de tripas corazón andaban pidiendo juguetes, ropa y alimentos para alegrarles el día a los niños, las razones para impedir que los aportes de las fundaciones y las donaciones, por cierto numerosas, por tratarse de niños enfermos y familias que no tienen recursos para costear estos gastos, el por qué este tipo de actuaciones en contra de los más vulnerables, decisiones que constituyen flagrantes violaciones de sus derechos humanos, además de poner en evidencia que son adoptadas por mentes enfermizas, que no son capaces de tener un rasgo de bondad y actuar con el respeto el amor que merecen estas criaturas, quienes a pocos años de nacer, ya están llevando una cruz a cuestas por la falta de medicamentos, insumos médico quirúrgicos y equipos necesarios para sus tratamientos. El pueblo larense quisiera escuchar una explicación de las autoridades, por este atropello a la dignidad de los más pequeños y de sus familiares que esperaban en la parte externa.

Por cierto, el personal que labora en la Alcaldía de Iribarren nuevamente informan, que los trabajos de reparación y mantenimiento de los ascensores de esa dependencia, aun cuando ya ha pasado más de un año desde que el CM anunció la aprobación de los recursos para estos trabajos, los mismos nunca se realizaron, de tal manera que los usuarios que tienen que hacer gestiones en esa dependencia, así como los trabajadores, tienen que subir y bajar a pedal, ya que los ascensores continúan inservibles; sin embargo, la pregunta inocente que hicimos en su momento, hace ya varios meses, acerca de qué pasó con esos millones de bolívares para pagar los trabajos, sigue sin respuesta por parte del burgomaestre achocolatado; sin embargo, creemos que lo más inquietante, es que la Contraloría Municipal no haya ordenado abrir una investigación, para determinar cuál fue el destino de ese dinero, ya que no quisiéramos tener que llegar a la conclusión, que es probable que haya habido una desviación de estos recursos y no se utilizaran para su propósito primigenio. En todo caso, como en esta sección no olvidamos fácilmente las cosas, cada cierto tiempo, vamos a preguntar: ¿Y que es de la vida de los ascensores de la Alcaldía de Iribarren?

Un verdadero abuso es el están cometiendo la gente que maneja la entrega de las bolsas Clap en Lara, con los beneficiarios de este programa. En efecto, comentan los vecinos de El Tostao, que allí hasta estos momentos les han estado llevando los alimentos, en una distribución medio caprichosa y donde parece cumplirse que el que da y reparte, le toca la mejor parte; sin embargo, ante la falta de recursos para ir a comprar la comida en un supermercado, porque la pensión de 40.000 bolívares no alcanza, cuando la canasta alimentaria en junio superó los 2.625.578,15 bolívares, no les queda más remedio que soportar las vejaciones y humillaciones a las que son sometidos, por ejemplo obligándolos a llevar las bolsas para poder transportar los alimentos; pero se da el caso que ahora les han participado, que para poder recibir el beneficio, la bolsa que tienen que llevar debe ser roja, rojita, lo que por supuesto generó la indignación de muchos de los vecinos que amenazaron con no acudir a recibir los productos, pero como sabemos que la necesidad tiene cara de hereje, no debe sorprender que estas familias muy humildes en su gran mayoría, tengan que bajar la cabeza y someterse a esta nueva humillación, que es una violación más a sus derechos humanos.

Están altamente preocupados los habitantes del Edif. “POA POA”, ubicado en la Av. Terepaima de la Urb. El Pedregal, ya que sucede y acontece que frente a esta edificio de apartamentos, desde el año 2017 existe un bote de aguas blancas, que para aquel momento era pequeño, pero que con los años se ha venido incrementando progresivamente, porque pareciera ser el tubo matriz que lleva el agua a toda la zona, lo que evidencia que hace 19 meses que allí se está perdiendo el vital liquido. Los vecinos han hecho las denuncias a la Hidrobarro, pero como siempre, con la ineficiencia y la ineptitud que los caracteriza, no han tenido ninguna respuesta, al extremo que ni siquiera se han tomado la molestia de enviar a una cuadrilla de obreros y técnicos, para que verifiquen que es lo que allí está ocurriendo y si existen las posibilidades de su reparación. Al parecer, las empresas que antes se ocupaban de realizar estos trabajos, dejaron de hacerlo, porque la empresa de servicios no les paga y perece que la hidrológica no dispone de los recursos ni de equipos para atender estas emergencias, de manera que ante el temor de que el agua pueda estarles erosionando sus viviendas, entre los vecinos lo que hay es frustración, indignación e impotencia.

Hasta los momentos, se ha calificado como buena la labor que viene desarrollando el equipo del Sector Agroalimentario del Plan País en el estado Lara. En efecto, han venido realizando visitas a los diferentes municipios, de esta entidad, reuniéndose y escuchando las opiniones, ideas y propuestas de los verdaderos productores agropecuarios, por lo que da como un hecho que de allí saldrá lo que de verdad se requiera para impulsar la producción de alimentos en Lara, y como consecuencia, el abastecimiento de nuestros hermanos Venezolanos, que en estos momentos es uno de los más graves problemas que viven las familias, lo que se evidencia con los cuadros de desnutrición infantil crónica, con las personas que ya no encuentran más huecos en la correa a la hora de “apretarse el cinturón” , con los de la tercera edad que son dependientes y que solo perciben la pensión del IVSS. En esta sección siempre tratamos de actuar con objetividad, criticar las cosas mal hechas, pero reconocer cuando se están haciendo bien, confiamos en que no nos vayan a defraudar y sus propuestas estén a la vanguardia, para enriquecer los mecanismos que permitan la pronta recuperación del país y su economía, en el menor tiempo posible.

El sargento de Nirgua dio una conferencia de prensa en Caracas, el pasado jueves 25 de julio, donde nuevamente planteó la propuesta de negociar con los Estados Unidos una especie de trueque de petróleo por alimentos, con lo cual se reduciría el impacto que las sanciones que aplica el gobierno gringo al régimen, en la población venezolana; también aprovechó para aclarar que ciertamente se suscribió un contrato de lobby con una empresa canadiense para que vendiera su imagen como el “Sassa Mutema” para resolver la crisis venezolana, ante USA, China y la URSS, y ante las dudas por el origen de los reales para financiar esta contratación, dijo que eran aportes de sus amigos y de los seguidores que comparten sus proyecto político; dijo que respalda la propuesta de Noruega y le deseo todos los éxitos y cuestionó la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento que calificó de “obsoleto”. En todo momento insistió en que siempre ha andado con la verdad por delante; sin embargo, debería preguntarse por que la gente no le cree.

Han tenido muy escasa participación las últimas convocatorias del FAVL Palavecino. De acuerdo con los testigos presenciales, sólo se han podido contabilizar unas 30 personas o un poco menos, en actos como el 5 de julio, y en la más reciente asamblea realizada el 24 julio, en la cancha de la Urbanización las Mercedes, donde se registró la participación de invitados quienes hicieron exposiciones sobre derechos humanos, la importancia de su defensa en todos los terrenos y otros asuntos y temas de interés para la comunidad. Aseguran que de las 30 personas, 10 de ellas son los asistentes de siempre, lo que debería ser motivo para una profunda reflexión. En efecto, los líderes deberían hacer un autoanálisis de lo que allí ha venido pasando, con objetividad y sin apasionamientos ni fanatismos, tomando en consideración que con esas 30 personas, no podrán ganar ninguna batalla en el terreno político ni en ningún otro terreno. Por si pudiera tener algunas dudas sobre la información que llegó a nuestra mesa de redacción, nos anexaron fotos de la asamblea y fácilmente se pueden contar a las personas que estaban sentadas y 4 que estaban de pie en los alrededores.

