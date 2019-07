Asociación Gente Sedienta Carabalí exige que Cármen Meléndez les atienda y solucione problemática del agua #29Jul

La Asociación Gente Sedienta Carabalí visitó las instalaciones de elimpulso.com para detallar cuáles son las problemáticas que actualmente presenta la estación El Carablí, lo que genera que Barquisimeto y Cabudare estén atravesando por momentos difíciles en cuanto a la distribución del agua.

Liderado por los ingenieros Liana Bustillos y Jesús Dugarte, se indicó que la problemática inicial en la producción y distribución del agua en Barquisimeto y Cabudare se debe a que de las cinco motobombas del sistema Carabalí, tan solo está funcionando una. Limitando de esta manera que el agua sea distribuida con normalidad.

La Asociación Gente Sedienta Carabalí tiene más de un año trabajando en conjunto, pero anteriormente, se buscaban alternativas para solucionar la escasez de agua potable en las comunidades, de manera individual.

Según el ingeniero Dugarte, se había advertido a las autoridades sobre la exigencia que se estaba teniendo sobre la única motobomba en funcionamiento de la estación Carabalí, lo que podría terminar generando que esta se dañe y todo Cabudare y Barquisimeto se quede sin agua. Pero a pesar de ello, no se han brindado soluciones y se sigue trabajando -peligrosamente- con una sola motobomba.

Cabe destacar que la escasez del agua en Barquisimeto no depende por falta del vital líquido, sino por la falta de los recursos necesarios para la producción y distribución del mismo, ya que según Dugarte, al no pagar el costo necesario por este recurso, Hidrolara no tendrá la posibilidad de dar mantenimiento a la planta, lo cual trae como consecuencia los daños en todo el sistema.

Así mismo, la ingeniero Bustillos mencionó que son más de 150 comunidades que se ven afectadas por estos daños que se presentan en la estación El Carabalí, y por este motivo la asociación a la que pertenece está buscando las soluciones para el bien de la sociedad.

Se detalló que el presidente de Hidrolara, Numas Colmenárez, les prometió a la Asociación Gente Sedienta Carabalí que facilitarían dos motobombas más a la estación El Carabalí, pero hasta la fecha las promesas no han sido cumplidas. Por este motivo, envían un mensaje a la gobernadora del estado Lara, Cármen Meléndez, para que esta los atienda y les ayude a conseguir solución para todos los habitantes que padecen por la escasez de agua potable en sus hogares.