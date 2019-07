Heredia: Familia de Maduro y jerarcas del régimen se enriquecen a costa del hambre de los venezolanos

Los terribles hechos de corrupción perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro que han sido revelados durante las últimas semanas; entre ellos, las sanciones contra 16 empresas por el lavado de dinero a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), los cuales calificó como un mecanismo utilizado por los jerarcas del régimen para enriquecerse a costa del hambre del pueblo venezolano, condenó en nombre de Voluntad Popular, el coordinador de Ideas de la tolda naranja, Cipriano Heredia

“Todos vivimos hace poco una terrible ola de escasez de alimentos, y ahora no es que la producción haya aumentado, sino que la demanda se contrajo y no hay dinero para comprar los productos que vemos en los anaqueles. Con respecto a los Clap, el régimen los vende como una gran obra social y de interés por el pueblo venezolano, pero lo que se ha revelado es una enorme red de corrupción a costa del hambre de los venezolanos”, afirmó.

Heredia celebró las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos de Cilia Flores; Álvaro Enrique Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Isham Ali Saab Certain, Shadi Nain Saab Certain, Alex Nain Saab Moran, Mariana Andrea Staudinger Lemoine y José Gregorio Vielma Mora. También, aseguró que la comunidad internacional aumentará la presión y continuará imponiendo sanciones contra la dictadura en Venezuela.

Por otra parte se refirió al Foro de Sao Paulo, indicando que allí participaron puros comunistas fracasados, el cual acaba de terminar y se gastaron más de 200 millones de dólares, afirmando que no se justifica ese monto en un país donde la gente se muere de hambre, hay familias comiendo de la basura, ciudadanos caleteando agua de una quebrada y cuando acabamos de sufrir el quinto apagón en lo que va de año.

“Maduro está suficientemente acorralado, si él quiere que el agua le suba del cuello a la nariz, es una decisión que estaría tomando él y su entorno. Ninguno de nuestros aliados dejará de investigar, de sancionar ni bajará la presión en su contra hasta restituir el hilo democrático en nuestro país”, advirtió Heredia.

Aseguró además que la corrupción, la desinversión, la desidia, la falta de mantenimiento y la mediocridad son los principales motivos del colapso de los servicios públicos en el país. “La corrupción del país no solo afecta el dinero público, sino que es la causa directa de la crisis de los servicios públicos. En Venezuela, no hay electricidad porque apenas producimos un tercio de la energía necesaria y con respecto a la distribución del agua, a Caracas solo entran 12 mil litros. No invierten porque se roban el dinero destinado para las obras públicas”.

Heredia se pronunció, asimismo, sobre los recientes enfrentamientos entre funcionarios del Cicpc y delincuentes de la Cota 905, hecho que calificó como otro entramado de la corrupción madurista. En este sentido, se preguntó sobre el origen del arsenal de armas que disponen los hampones.

“¿De dónde salieron esas armas? ¿Cómo es que a los policías los llaman a enfrentarse con pranes que tienen más de 200 fusiles, granadas, lanzagranadas y teléfonos satelitales? ¿Quién arma a esos grupos? La paz que predica Maduro consiste en que desmilitarizar una zona y dársela al control de los pranes”, afirmó.