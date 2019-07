Solórzano: Maduro tiene cercada cualquier salida y posibilidad democrática en Venezuela #29Jul

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, aseguró que Nicolás Maduro es el único responsable de todo lo que sucede en Venezuela y enfatizó que tiene cercada cualquier salida y posibilidad democrática en el país.

Solórzano señaló que no se puede desconocer los avances que ha realizado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para rescatar la libertad de todos los venezolanos.

“Al no producirse el cambio que piden a gritos tienen esa sensación, pero no podemos desconocer los avances que se han conseguido, más allá de que no hemos logrado el objetivo, porque claro que no se ha logrado. Maduro sigue usurpando el poder en Miraflores”, destacó.

La parlamentaria puntualizó que los factores democráticos han logrado el desconocimiento internacional de Maduro, la recuperación de los activos venezolanos, como el caso de Citgo y filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos.