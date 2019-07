VIDEO Barquisimetanos pagan la gasolina con horas productivas #29Jul

El tiempo que los barquisimetanos dedican a una actividad primordial como trabajar, ir a consultas médicas, hábitos de hacer mercado, llevar y traer a los niños a sus actividades cotidianas, entre otros, han quedado en segundo plano frente a la urgencia humillante de tener que hacer colas de horas inciertas para surtir de gasolina al vehículo.

El señor Giusseppe Leopardi debe hacerse terapias producto de un accidente de tránsito que tuvo hace un año, pero aun viviendo en un país petrolero, debe postergar la mejoría de su salud para dedicar tiempo a surtirse de combustible. Luego de eso es cuando puede continuar sus actividades cotidianas.

Calculan los horarios de las gasolineras

Distinto a Giusseppe, es el caso de Dailibeth Rumbos, quien no deja de hacerse un tratamiento médico, sino que el tiempo que dedica a hacer la cola en las estaciones de servicio, se traduce en percibir menos dinero en su trabajo particular. Además, Rumbos aplica la estrategia de evaluar las horas y días en los que las estaciones de servicio reciben el cargamento de combustible para disminuir la probabilidad de hacer una cola en vano. “Como esta bomba no trabajó ayer, esta mañana surtieron de gasolina y tengo la seguridad de que voy a poder cargar el tanque de mi carro”, explicó.

En la misma situación de “3 y 2” está la mayoría de barquisimetanos que poseen vehículo, pues aunque el régimen subsidia la gasolina, los usuarios pagan el combustible al precio más alto del mundo: su tiempo.

El tiempo que para Reinaldo Campo, implica cerrar la santamaría de su negocio durante horas indefinidas y regresar viendo menos ventas y perdiendo clientes.

Hacer la cola de la gasolina implica, ahora, un acto de humillación para muchos usuarios, quienes, como el señor Carlos Rojas, no justifican que en Venezuela siendo un país petrolero y procesador de sus derivados, los ciudadanos deban vivir estas ‘atrocidades’; además de exponerse al calor prolongado y las alta posibilidades de ser víctimas de la delincuencia.

Otra promesa inclumplida

Durante lo que va de año, la Estatal Petrolera PDVSA, ha anunciado no menos de tres veces que el suministro de gasolina está garantizado para todo el país. El más reciente anuncio lo hizo, durante el quinto apagón del país, el Ministro de Petróleo, Manuel Quevedo a través de su cuenta de Twitter: