Alfredo Ramos denunció asedio que sufre por parte del SEBIN #30Jul

Alfredo Ramos @alfredoaramos, dirigente de Causa R, aseguró a través de una rueda de prensa que sigue siendo asediado por funcionarios del SEBIN, ya que este lunes 29 de julio vivió una situación irregular luego de salir de una Asamblea Ciudadana en la Urbanización Sucre. Ante esto, recalcó su rechazo al régimen de Nicolas Maduro y afirmó que se sigue trabajando para conseguir soluciones inmediatas para los venezolanos y poder finiquitar el cese de la usurpación del régimen chavista. Así mismo, aprobó las reincorporación de Venezuela en el TIAR y destacó la importancia de todas las medidas de presión que contribuyan en acelerar el proceso de sacar del poder a la izquierda venezolana.