Gilberto Correa aseguró que Carmen Victoria Pérez no se sentía bien últimamente #30Jul

El reconocido animador venezolano Gilberto Correa, quien durante muchos años hizo dupla con la recientemente fallecida Carmen Victoria Pérez, manifestó su pesar y tristeza durante el sepelio de la conductora conocida como «la flaca».

“Ella no solo fue nuestra amiga, sino hermana del alma, toda una vida compartiendo juntos y de verdad que es una perdida grandísima para toda Venezuela. Nos ha conmovido muchísimo el corazón. Rezamos por ella pero sabemos que está en un mundo mejor. Y que Dios la bendiga para siempre”, aseguró Correa junto a su esposa.

El zuliano comentó que la última vez que compartió con Carmen Victoria, fue en su acto de grado en la Universidad Católica Santa Rosa, donde le aseguró que no se sentía muy bien, ya que le costaba mucho respirar.

“Yo creo que no me queda mucho, creo que estoy en las ultimas porque casi no puedo respirar”, fue parte de lo que le dijo Carmen Victoria.

Tras finalizar la misa y el velatorio, el cuerpo de la animadora venezolana fue cremado en horas de la tarde de este lunes. Destacadas figuras del ámbito artístico nacional acudieron a darle el último adiós a «la dama de la televisión».