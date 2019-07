OPINIÓN Lectura: Del universo #30Jul

El Universo es un inmenso globo. De modo general, lo componen la masa de la materia y la energía. Todo él internamente es un espacio donde se relacionan la masa y la energía. La energía siendo la misma que conocemos como electricidad, no es la energía eléctrica. La energía del Universo la suministran las estrellas; es una energía estelar. Es neutra, sin cargas eléctricas, como la energía que suministra la estrella del Sol a su sistema planetario. La energía en el espacio es pura: es decir, no se ha mezclado con la masa; es ingrávida y el espacio que llena es también por ella imponderable. La ingravidez y la imponderabilidad definen el mismo fenómeno tanto de la energía como del espacio que la contiene. La gravedad no la afecta.

La gravedad en los cuerpos ponderables se manifiesta en la fuerza con que se atraen, son por ella ponderables o grávidos. Esta cualidad de la energía en el espacio permite que los cuerpos ponderables orbiten inercialmente en él como si carecieran de peso. Es esta energía la que mantiene a los cuerpos como si estuviesen flotando.Las estrellas, los planetas, los satélites, los cometas, los meteoritos etc., en general, todos los cuerpos en el espacio se movilizan sin que ninguna resistencia perturbe su marcha. La imponderabilidad permite que los cuerpos se muevan con bastante fluidez.

La Vía Láctea es la galaxia en donde se encuentra el sistema solar: el Sol con sus nueve planetas. Las galaxias se clasifican por su forma en: elípticas, espirales normales y espirales barradas. La vía láctea es una espiral normal con tres brazos: Perseo, Orión y Sagitario. El sistema solar está ubicado en el brazo de Orión, el segundo. En el Universo hay millones de galaxias. Para que se hagan una dimensión de una galaxia, digamos. La masa colocada en el centro interior del globo del espacio en grandes concentraciones de cuerpos ponderables es lo que se conoce como galaxias. Una galaxia es entonces una concentración de cuerpos ponderables como las estrellas, los planetas, etc.

La vía láctea mide 900.000 millones de kilómetros, tiene más de 100.000 millones de estrellas, incontables planetas y, quizá también, millones de sistemas como el solar. No se diga de satélites, cometas…En su centro o núcleo se concentran densamente el mayor número de estrellas. El Sol dista de su centro unos 10.000 parsec. Un parsec equivale a 3,26 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, a razón, se supone, de 300.000 kms/s.

Carlos Mujica

[email protected]

@carlosmujica928