Solo quienes estén registrados en el Clap se beneficiaran del gas domestico en Lara #30Jul

Carmen Meléndez, gobernadora del estado Lara, anunció este martes que la distribución del gas domestico en la región será el gas domestico estará a cargo de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Ante este anuncio, el coordinador de los servicios públicos del partido Convergencia en Lara, Franklin Peña, aseguró que esta medida no solucionará la escasez de gas domestico que existe en la entidad y solo beneficiará a quienes forman parte de la línea oficialista.

“Con esta decisión el régimen busca monopolizar la distribución del gas en la región. Esta medida solo va empeorar la crisis que persiste sobre la comercialización del servicio. Además, se va a discriminar a las personas porque solo se beneficiaran, a través de un ticket, quienes forman parte de la línea oficialista”, precisó Peña.

El dirigente de la tolda política puntualizó que esta medida es nueva, pero la práctica se viene ejecutando desde hace meses en diferentes zonas populares de la región, llevando a la especulación de precios en las bombonas.

“El anuncio será nuevo, pero la práctica se viene ejecutando desde hace tiempo en algunos sectores populares, como Pueblo Nuevo. Allí los denominados “manzaneros” les entregan el ticket a las personas y si no están inscritos en el carnet de la patria no gozas del beneficio. Aparte los conductores venden las bombonas de manera clandestina y las autoridades no hacen nada al respecto”, sentenció.