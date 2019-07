VIDEO Comida rápida en el centro de Barquisimeto: ¿Lo barato podría salir caro? #30Jul

View this post on Instagram

Los puestos de comida en las calles del centro de Barquisimeto siguen proliferando con el paso del tiempo. Pero la situación que genera incertidumbre entre los ciudadanos tiene que ver con la condición higiénica que poseen en estas instalaciones. Luego de un trabajo por parte de elimpulso.com se consiguió el testimonio de algunos de los comerciantes en estos puestos de comida rápida improvisada, y al consultarle sobre cómo hacen para conseguir los productos alimenticios y si reciben visitas de control de sanidad, aseguraron que frecuentemente los entes correspondientes le hacen visitan para detallar que tengan todo acorde al reglamento. Pero lo que se evidencia a simple vista dice todo lo contrario. La mayoría de estos puestos de comida rápida muestras condiciones preocupantes ante la contaminación ambiental, e incluso, la contaminación por los pocos cuidados al momento de manipular los alimentos. Los costos de las comidas normalmente son ofrecidas en combos, tanto de pasteles, tequeños, como hamburguesas o perros calientes. Teniendo precios entre 7.500 Bs y 20.000 Bs, siendo así ajustables al bolsillo de los barquisimetanos. Aunque es importante considerar, que aunque los comerciantes aseguran que tienen "todo al día" en cuanto a la limpieza, higiene y control de la sanidad, es preocupante lo que se evidencia en cada puesto de comida, por lo cual, la opción "barata" puede terminar resultando bastante cara.