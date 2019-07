GALERIA Palacio de Gobierno se deja ver entre grietas y filtraciones #31Jul

Al dar un vistazo rápido por la fachada del Palacio de Gobierno, actual sede de Cortulara, es fácil percatarse de que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que a esta estructura se le hizo mantenimiento.

Las cornisas internas del primer piso de este palacio están cambiando de blanco a verde oscuro, producto de intensas filtraciones que provienen del techo, las cuales ya comenzaron a hacer grietas en las columnas.

Además los grafitis y la suciedad en las paredes que reciben a los visitantes de este importante edificio del estado Lara, dan cuenta de la poca atención que se da a la conservación de la estructura.

La Arquitecto Claudia Rodríguez, profesora en la Universidad Central de Venezuela, núcleo Barquisimeto, compartió que este edificio de arquitectura neoclásica del estilo francés del siglo XIX no tiene tejas, sino una platabanda cubierta con manto asfáltico. Sobre ese manto están dispuestos los equipos de aires acondicionados, cuya instalación generó la apertura de boquetes en la losa para insertar los ductos de desagüe de esos equipos.

“Como las unidades están puestas directamente sobre el techo, deterioran el manto asfáltico y no permiten que el drenaje fluya con facilidad. Hay que tener cuidado con eso porque es una estructura construida con muros de carga, fabricados en ladrillos de arcilla”, describió Rodríguez, quien consideró entendible la necesidad de los aires acondicionados para el funcionamiento de las oficinas; sin embargo es necesario hacerle mantenimiento a los orificios por donde pasan los ductos del aire cada dos años, a fin de que no ocurran filtraciones como las que ya están en los techos.

Rodríguez, quien también es especialista en restauración, amplía que los drenajes de aguas pluviales están empotrados en los muros estructurales del edificio y que esos canales de paso de agua deben permanecer libres de hojas y suciedad para que no ocurra estancamiento de agua; no obstante cuando no hay mantenimiento comienzan a aparecer estos problemas que son visibles.

“Es posible que el asfalto que cubre la losa del techo esté vencido y se debe cambiar todo, no como tapar goteras. Sino quitar todo el manto y colocar uno nuevo porque los que son de buena calidad tienen una vida útil de hasta 15 años si se le hace el debido mantenimiento”, indicó.

Restauración

Durante la gestión del exgobernador Henri Falcón se le hicieron mejoras puntuales a este edificio; sin embargo se desconoce si se restauró debidamente la capa de manto asfaltico en el techo. No obstante durante el gobierno de Orlando Fernández Medina, (1995 – 2000) sí se cambió el manto debidamente, según Rodríguez; lo que genera la hipótesis de que recubrimiento tenga más de 20 años de instalado.

Más allá de mantener una vista externa ‘aceptable’, las edificaciones como ésta, consideradas Patrimonio Arquitectónico de la Nación, gozan de un mandato de ley que obliga a las autoridades de gobierno a mantener en condiciones óptimas su estructura y funcionamiento.