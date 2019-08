Hundidos en cloacas: Vecinos de San Benito son ignorados por «la gestión perfecta» #1Ago

View this post on Instagram

Este jueves el equipo de elimpulso.com se trasladó hasta la comunidad San Benito, al norte de Barquisimeto, donde una proliferación de aguas negras mantiene afectados desde hace cuatro años a 715 familias que residen en este sector. Vecinos aseguran que Hidrolara y la Gobernación del Estado son plenamente conscientes de esta situación que ha afectado la salud de niños y adultos, con enfermedades de la piel, respiratorias y estomacales, pero por motivos políticos no han gestionado para resolverla. Juan Sequera, habitante de la zona comentó que el presidente de la hidrológica estatal, Numa Colmenárez, constató el brote, que ha afectado a los niños de la escuela Nuestra Señora de Coromoto, en cuyo frente se empoza el agua putrefacta y aún no ha gestionado para solventar esta situación que ha ocasionado daños en la salud de los niños de la institución. Por último que no descartan acciones de protesta, si la misma no es solventada. Texto: Yorvi García Video: @YorviGarciaRL Edición: @Lizzie_georgina Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #SanBenito #Comunidad #Cloacas #Servicios #Denuncia #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #News #1Ago