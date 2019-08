José Guerra: Estamos haciendo todos los esfuerzos para conservar a Citgo y a Pdvsa #30Jul

La Asamblea Nacional y el Gobierno interino de Venezuela, continuarán haciendo todos los esfuerzos que hagan falta, para proteger los activos de la República en el exterior, entre ellos la empresa petrolera Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, de acuerdo con la información dada a conocer, desde la clandestinidad, por el diputado José Guerra.

Con respecto al caso Citgo, dijo que siempre fue partidario de que se pagarán los intereses del bono que se venció el 27 de abril de este año , por US$ 71 millones, porque nos daba la oportunidad de mantener la compañía, afirmó que algunos mantenían que eso no se podía haber pagado, y que se debía gestionar una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos para la protección de los activos venezolanos, admitiendo que eso se hizo y no se pudo conseguir, porque los lobbys que en USA tiene Citgo son muy fuertes, por eso había que tener una estrategia de defensa Citgo, pagando ese bono, para seguir luego la lucha para mantener la compañía en manos venezolanas.

Aquellos que decían que no había que pagar, tenían una estrategia para que perdiéramos Citgo y desprestigiar a Guaidó y matar a la Asamblea Nacional y decir que “Citgo se perdió en manos nuestras”, afirmando que responsablemente optaron por pagar para preservar la empresa y seguir la lucha, tal como se está haciendo en estos momento. Dijo que se intentó un acuerdo con varios acreedores y no se pudo llegar a un acuerdo para no pagar los 71 millones de dólares y no se pudo, se trató de buscar una orden ejecutiva de protección con la administración Trump y tampoco se pudo, esas gestiones se siguen haciendo y se ha participado en medidas y acciones para proteger los activos de Citgo que los activos de Citgo no sean objeto de embargo.

“De manera es que el plan que muchos tenían para el mes de abril era que perdiéramos Citgo, era que perdiéramos Citgo para que nos echaran la culpa a nosotros y aparecer como unos irresponsables, por haber perdido la empresa en manos nuestras. No les dimos ese gusto, pagamos los intereses correspondientes a abril de este año por 71 millones de dólares y seguimos en la lucha por preservar Citgo, y vamos a preservar Citgo”, aseguró.

Explicó que lo que ha pasado con Cristallex es otro caso, ya que se trata de una demanda contra la República, por la expropiación que hizo Chávez de la mina Las Cristinas, que fue adjudicada a Cristallex, quien demandó a la República y en base a la figura del “alter ego”, es decir que son la misma persona, la República y Pdvsa y por tanto Citgo, se aprovecharon de esa condición para poder ejecutar una acción contra la República y por consiguiente, contra Citgo.

“Lo que no han dicho, aquellos que nos están atacando, es que para poderse ejecutar esta sentencia del tribunal, que dictaminó a favor de Cristallex, se requiere una orden de la OFAC, oficina de protección de activos de los Estados Unidos para ejecutarla, de manera que no canten victoria todavía, porque hay algunos que están rogando y deseando que nos demanden y que perdamos la demanda, para que entonces nosotros aparezcamos como unos irresponsables, que perdimos Citgo, por la demanda de Cristallex. Se están haciendo todos los esfuerzos por preservar la compañía”.

Explicó que en el caso de José Ignacio Hernández, el Procurador nombrado por Juan Guaidó, este no fue abogado de Cristallex, fue un testigo experto nombrado en el juicio que tiene Cristallex contra la República de Venezuela, por lo tanto el no es abogado de Crsitallex, sino un testigo experto.

“En mi caso, de José Guerra, yo siempre he sido partidario de pagar la deuda que se tiene, Dijo al pueblo venezolano que debe tener confianza, que se está haciendo todo lo posible por conservar Citgo y Pdvsa.