Percusionista venezolano triunfa en Broadway y Off Broadway #2Ago

El joven percusionista venezolano y ex salserín, Manuel Márquez, mejor conocido como “Manny”, forma parte del elenco de dos importantes musicales de Broadway y Off Broadway: Carmen to Havana & Back y On Your Feet.

En 2019, @mannymarquezjr fue convocado por Ariacne Trujillo, directora musical de Carmen to Havana & Back,para formar parte del staff de músicos, destacando por su excelente ejecución de las congas. Esta obra es una adaptación dinámica del clásico “Carmen” que regresa con una emocionante combinación de teatro, música en vivo, vida nocturna y baile en 360 °, que se presenta en el Publics Art Hotel de New York, Off Broadway.

Por su parte,el también percusionista venezolano, Carlitos Padrón,loseleccionacomo suplente oficial en el exitoso musicaltituladoOn Your Feet, traducido del inglés ¡En tus pies!, basado en la vida y música de los esposos Gloria y Emilio Estefan, con un libro escrito por el ganador del Premio de la Academia, Alexander Dinelaris (Bridman), con funciones de miércoles a domingo en el Teatro Westchester en Broadway.

Mannyse cuenta entre los experimentados músicos responsables de ejecutar las partituras basadas en la música pop de fusión cubana que Gloria Estefan hizo famosa, a mencionar:Mi tierra, Tradición, 1-2-3, Oye mi canto, Cuba libre, entre otras.

El caraqueño,oriundo de los Magallanes de Catia, reside actualmente en la ciudad de New York, donde se desempeña como músico en diferentes orquestas de reconocidos intérpretes internacionales, en especial, con el prodigioso músico cubano, Pedrito Martínez, que desarrolla sus habilidades en los géneros: Afrocubano, World Music, entre otros.

Reconocido músico, percusionista y productor

Manuel Márquez, nació en Caracas, un 04 de julio de 1992. Desde los cuatro años inició su formación en la ejecución del timbal, tumbadora, bongo e instrumentos venezolanos, destacándose por su disciplina y perseverancia.

Formó parte de la orquestas infantil-juvenil de salsa venezolana “Salserín”, así como del Conservatorio de Música Simón Bolívar, Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y la Simón Bolívar Big Band Jazz.

Colaboró en exitosas producciones musicales y conciertos de artistas nacionales, tales como: Oscar de León, Oscarcito, Víctor Muñoz, Guaco, Benavides, Jorge Luis Chacín, Charangoza All Star, Chino & Nacho, Treo, Orquesta Latino Caribeña Simón Bolívar, Desorden Público, C4 Trío, Luis Fernando Borjas, Neguito Borjas, Ronald Borjas, Grupo Herencia, Daniel Barón, Jonathan Molly, Manuel Guerra, Los Cadillacs, Rafael «El Pollo» Brito, logrando tres nominaciones a los premios Grammy.

Su excepcional dominio de diversos géneros le ha permitido trabajar con reconocidos exponentes internacionales como: Papo Rivera, Alex D ‘Castro, Roberto Lugo, Mayito Rivera (ex miembro de «Los Van Van de Cuba»), Gilberto Santa Rosa, Pedrito Martínez, Christian McBride, Paquito De Rivera, La India, Ismael Miranda, Raulin Rosendo, Maelo Ruiz, Adalberto Santiago (ex miembro de «Fania All Star»), Michael Stuart, Rubén Blades, Johnny Rivera, Andy Montañez, Roberto Lugo, Luisito Carrión, Mario Ortiz Jr., Jerry Medina, Domingo Quiñones, Tito Nieves, Pedro Brull y las agrupaciones nacionales: CabiJazz, Charangoza All Star, Alberto Naranjo, Latín Jazz Combo, El Trabuco Venezolano, Lazaros de la Salsa y Rumberos del Callejón/FIN