Luis Vicente León: Es imposible estabilizar la moneda sin equilibrar la economía y recuperar confianza #5Ago

Es imposible estabilizar la moneda sin equilibrar la economía y

recuperar confianza, asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, quien estima que ambas cosas necesitan un cambio profundo en el país, afirmación que formula a través de su cuenta oficial en Twitter.

Asegura asimismo, que no hay forma de proyectar el tipo de cambio

al cierre del año, advirtiendo que cualquier estimado puede acertar,

siempre que sea mucho más elevado que el actual en una posición

por lo demás sensata y prudente ante las expectativas y los

escenarios que podrían presentarse en el mediano y largo plazo.

Destaca el especialista que la estrategia de encaje legal que deja sólo

15 de cada 100 Bs disponibles para crédito, logra artificialmente desacelerar inflación y devaluación a corto plazo. Pero cada vez que el gobierno necesita colocar bolívares ambas variables se disparan, advirtiendo que este es un torniquete que, prolongado, se infecta.

Recuerda igualmente que la economía tiene sus propias reglas y no

se puede manejar en función de normas y decretos, afirmando en este sentido: “La economía es un río rebelde y cuando intentas desviarlo con palos y piedras sueltas, puedes lograrlo por un rato (y hasta celebrar tu éxito), pero más temprano o más tarde arrasa con todo. Es absolutamente inevitable”.

También destaca que la moneda es fiduciaria. Su valor depende de la

confianza. Los tenedores de capital no confían en el gobierno, ni en

sus autoridades monetarias. Los agentes económicos no confían en

el modelo. Los productores, proveedores y consumidores no confían

en la moneda, por lo que se pregunta: ¿Cuál es el valor del bolívar?