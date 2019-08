Nuevos impuestos en dólares sentencian a muerte a comerciantes caraqueños #5Ago

Para protestar por el alza exorbitante de impuestos ordenada por el Concejo Municipal de Libertador a través de una nueva ordenanza de tributos, se realizó una asamblea extraordinaria de comerciantes y trabajadores el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas, donde más de 100 asistentes a dicho encuentro, afirmaron que ese incremento de 16.000 % no fue consultada con nadie, llegando a significar en la práctica un quiebre masivo de empresas en la capital.

El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, explicó que esta ordenanza representa una “sentencia de muerte” para los comerciantes de la ciudad, por ejemplo una simple panadería se vería obligada a pagar la astronómica suma de 5 millones de bolívares.

“Erika Farías, a través de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) está estrangulando a los pocos comercios que aún sobreviven a la crisis, esto es impagable y para colmo el Concejo Municipal aprobó esta ordenanza entre gallos y medianoche sin ningún tipo de consulta pública a los caraqueños”, dijo.

Rojas calificó como una “dolarización disfrazada”, esta medida de los impuestos en Caracas, obligando a pequeños comerciantes a pagar ilegalmente tributos en petros mientras sus ganancias son en el “cada vez más devaluado bolívar”.

“Ellos se las dan de revolucionarios pero como les encanta cobrar las tarifas en divisas, sacándole el dinero de donde no lo tienen al pueblo humilde. Es imposible para una simple vendedora de ropa de un mercado pagar 400 mil bolívares en impuestos, esto son 100 salarios mínimos”, comentó.

El miembro de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria informó que de esta asamblea extraordinario salió la firma masiva de un manifiesto, en el que se exigirán la nulidad de las ordenanzas y la cual será entregada en las sedes del Concejo Municipal Libertador y la propia Alcaldía de Caracas. “Sabemos que en dictadura no hay estado de derecho y no tenemos mucha esperanza en los procedimientos jurídicos, pero si tenemos confianza en la protesta como mecanismo de presión social para que Erika Farías cese en este acto criminal. Por eso este próximo lunes 13 de agosto tomaremos las puertas del Sumat”, indicó.

Exigen ser consultados

Por su parte Edith Rangel, vocera del Frente de Trabajadores No Dependientes comentó que el aumento de los impuestos “van en contra de los acuerdos que Venezuela suscribió con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el año 2015 para la transición de la economía informal a la formal, que establecía (entre otras medidas) bajar los impuestos (no subirlos) para que los trabajadores no dependientes y la economía informal se fueran transformando a la economía formal para desarrollar el país”. “Esto lo que va a traer es un atraso mayor”, añadió.

Queremos que nos digan en qué está basado el aumento, ¿cuál es su fundamento? ¿Qué es lo que quieren con los comerciantes? Expresaba la representante de los trabajadores independientes, al tiempo que alegaba “con esta medida nos obligan a cerrar las santamarías porque si pagamos este impuesto no comemos”.

“Toda la política del gobierno está dirigida a crear más informalidad”, comentó Alfredo Padilla, director general de ATRAEM (Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios), acerca de la medida del Sumat, la cual “está haciendo que los negocios salgan de la formalidad a la informalidad por no poder sostenerse en esta situación”, añadió.

“En lugar de facilitar el aumento de los tributantes, los acorralan y sacan de circulación porque sencillamente quien no pueda pagar el arancel tendrá que cerrar el negocio y si se pone en mora con el Municipio puede perder el local o la concesión” acotó Padilla. “y quiero llamar la atención que el final de esta película podría ser que los locales que no puedan ser sostenidos por sus propietarios o sus concesionarios termine en manos de burócratas, y que los microempresarios pierdan todos sus años de patrimonio acumulado”, expresó.