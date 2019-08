VIDEO El Recreo se cansó de la negligencia gubernamental y protestaron en las calles #6Ago

View this post on Instagram

Los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias de la negligencia del Estado, y así lo evidencian los habitantes de las diferentes comunidades de Palavecino, quienes han salido a las calles para exigir sus derechos. En el caso del sector El Recreo, los vecinos de esta comunidad trancaron una de las vías principales y atendieron la visita de los medios de comunicación, a los cuales le expresaron las desidias que tienen que vivir y su descontento con el régimen chavista quienes no atienden a sus llamados para solventar los problemas en los servicios más básicos. Ramón Marcano, un doctor que habita en la urbanización El Recreo, contó repleto de molestia al equipo de elimpulso.com que los ciudadanos de esta zona no pueden seguir adelante con tantas fallas, ya que la falta de gas, de agua, de aseo urbano se agudiza cada vez más. A su vez, expresó que muchos de los habitantes de esta urbanización tienen una edad avanzada, por lo cual es inhumano que tengan que sufrir para poder vivir como se lo merecen. Caso similar expresó Luis Cuevas, vecino de la comunidad, quien compartió una reflexión a los presentes, cuestionando si los representantes del régimen chavista serían capaces de vivir 6 meses sin gas, 8 días sin agua y ante la preocupación de quedarse sin energía eléctrica. Por tal razón, contó de forma sensibilizada que en Palavecino viven seres humanos y deben ser tratados como tal. . Texto, reporte y edición: José Enrique Arévalo – @interkike7 . Video: Katherine Nieto – @kanieto16 Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Palavecino #Calles #Protesta #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #6Ago