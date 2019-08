Macario González: Medidas de EE.UU no son contra la Nación, sino contra Maduro #6Ago

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, Macario González, se refirió este martes al decreto de embargo emitido por el presidente de Estados Unidos Donal Trump, a los bienes y patrimonio manejados por el régimen de Nicolás Maduro en territorio norteamericano.

Aseguró el parlamentario que las medidas implementadas por Estados Unidos, no son contra Venezuela, sino contra Maduro, para que no siga despilfarrando el patrimonio nacional mientras miles de venezolanos mueren de hambre y mengua.

«El presidente Trump ha anunciado soberanamente unas medidas que no son contra la nación, sino contra el ejercicio de gobierno de Maduro, que no puede seguir despilfarrando las cuentas internacionales de la República y pretender que la comunidad internacional le aplauda», expresó González.

A propósito de las reacciones de voceros del régimen, que advierten unas «graves consecuencias para el país», luego del embargo, el diputado asegura que si todo se complica el único responsable sería Maduro, quien se ha negado a normalizar la situación del país y a realizar elecciones limpias, disolver la fraudulenta Constituyente y cumplir con los acuerdos sostenidos en las conversaciones.

Finalmente, envió un mensaje a la ciudadanía a no dejarse llevar por las mentiras del régimen, pues será el único que sufra las consecuencias de esta medida.»Esto no es contra los venezolanos, sino contra Maduro, a quien no le van a permitir el despilfarro de los bienes públicos, la venta de reservas de oro, narcotráfico o el mal manejo de las reservas de petroleo, pues ese dinero va a un barril sin fondo y es usado para proselitismo político, comprar armas o incrementar el control social a través de los programas del régimen».