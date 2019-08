VIDEO Vecinos de Simón Rodríguez 2 afirman que el Estado se olvidó de ellos #7Ago

View this post on Instagram

Pareciera que no existiera sector de la ciudad que se libre de las diversas problemáticas que afectan a los venezolanos en la actualidad. Luego de un recorrido del equipo de elimpulso.com al sector de Simón Rodríguez 2 de Barquisimeto, se pudo verificar que esta localidad también sufre las consecuencias de la negligencia del Estado. Al recolectar una serie de testimonios, los vecinos expresaron que el Estado "se olvidó" de ellos, ya que afirman que tienen más de 4 meses sin tener el servicio del gas doméstico, tienen fallas constantes con el abastecimiento del agua potable y los apagones eléctricos son inesperados y prolongados. Pese a ello, comentaron que sienten que no tendría sentido realizar protestas de calle, ya que las mismas pasan desapercibidas para las autoridades y hacen caso omiso a sus quejas. Aunque comentaron que tienen la esperanza que llegue un verdadero cambio al país, el cual signifiquen mejoras significativas para todos los venezolanos. . Texto, reporte y edición: José Enrique Arévalo – @interkike7 . Video: Enrique Suárez – @enriquesuarezperiodista . Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calle #Ciudad #SimónRodríguez #Fallas #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #7Ago