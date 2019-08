Diputada María Teresa Pérez: En los centros de salud no hay insumos y los pacientes mueren #8Ago

La diputada a la Asamblea Nacional, María Teresa Pérez, rechazó este jueves la muerte de una menor en el hospital pediátrico Agustín Zubillaga, presuntamente por no recibir el tratamiento de antibióticos que requería para tratar una infección.

«Yo estoy segura que los familiares y cuerpo técnico de la institución dicen la verdad y si ellos dicen que falleció porque no habían los recursos es porque es así», contó la parlamentaria a elimpulso.com

Aseguró que «la situación de los pacientes crónicos en Lara es la misma que en toda Venezuela, por culpa de un régimen que no reconoció nunca la crisis y que hoy se niega a importar medicamentos alegando un bloqueo que sabemos que no existe, porque la situación de los pacientes no es de hoy, lleva mucho tiempo atrás».

Sobre las declaraciones del director de salud en Lara, Javier Cabrera, quien negó que el fallecimiento de la menor haya sido por falta de medicamentos, señaló «no podemos creerle a nadie que represente al régimen, todo lo que dicen es mentira».

«En los centros de salud de Venezuela no hay insumos y los pacientes se mueren inclusive en el sector privado», agregó.