VIDEO Samuel Moncada fue confrontado en un supermercado de Estados Unidos #10Ago

La tarde de este sábado 10 de agosto, se viralizó un video en las redes sociales donde el embajador del régimen de Nicolás Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, fue increpado por una venezolana mientras realizaba compras en un supermercado de Nueva York, Estados Unidos. En el audiovisual se muestra cómo la ciudadana llamó varias veces "ladrón" al funcionario del régimen y lo acusó por ser chavista y estar comprando en "el imperio", este se acercó a ella y en reiteradas ocasiones respondió "que estaba comprando comida". Acto seguido, la mujer le recalcó que siendo chavista viene a "aprovecharse de el imperio". Por último, Moncada se dirigió hasta un trabajador de la tienda para acusarla. Texto: Luis Miguel Rodríguez. Video: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com