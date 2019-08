RETACITOS #11Ago

La decisión del gobierno de retirarse de la mesa de diálogo en Barbados, como una reacción ante las últimas sanciones aplicadas por los Estados Unidos contra los bienes y activos que tenga el ejecutivo venezolano en su territorio, o en las empresas de otros países que realicen negocios con este, sorprendió a más de uno, porque hasta pocas horas antes los altos voceros del Ejecutivo habían dicho que continuarían en la mesa, hasta tanto se llegara a una salida negociada para resolver la crisis. En todo caso, lo que causa mayor inquietud, no solamente entre la dirigencia de la oposición, son las instrucciones dadas por el inquilino temporal de Miraflores a Diosdiablo, cuando le ordena que hay que iniciar acciones contra todos aquellos que estén solicitando y respaldando las sanciones del imperio; también preocupa la posición de Vladimir quien exige sanciones para quienes estén pidiendo más penalidades para el gobierno y sus representantes. De allí es que los opositores, sobre todo aquellos que están ocupando posiciones de liderazgo, no solamente en la AN y en los partidos de, sino también las ONG’s defensoras de derechos humanos, el Frente Amplio Venezuela Libre, los gremios profesionales no afectos al proceso, tienen que estar preparados mentalmente, porque vamos a estar ante a una fuerte represión cuyas consecuencias pueden ser impredecibles.

*****

No tienen ningún desperdicio las recomendaciones que hizo esta semana pasada, a través de los medios de comunicación, la politóloga Marisela Bustamante, a la gobernadora del estado, en donde le advierte que el desastre que hoy existe en los servicios públicos en la capital larense y sus alrededores, es un problema de gerencia deficiente, quienes están al frente de dependencias como Transbarca, Aguas de Lara, Corpoelec, Cantv y algunas otras han demostrado con su ineficiencia que no están capacitados para esos cargos y llegaron allí, más por compromisos de carácter político, que por sus credenciales académicas o por su experticia y trayectoria. Si Carmelina actúa como debe ser, y no con la soberbia y prepotencia que siempre ha caracterizado a los revolucionarios que están en el poder, debería escuchar las recomendaciones y las propuestas, también la oferta de poner en sus manos, todos los soportes para que tome las medidas que mejoren los servicios, favoreciendo no solamente a los millones de vecinos de los barrios y urbanizaciones de Lara, sino que su imagen como gobernante, saldría del foso en el que hoy se encuentra, al presentar pruebas concretas de una “gestión perfecta”, que hasta los momentos no se ve por ninguna parte.

*****

Una nueva víctima inocente, con apenas dos años de edad perdió la vida debido a la escasez de medicamentos para atender su patología; sin embargo, las autoridades pretendiendo tapar el sol con un dedo, niegan la información ante los medios de comunicación, como si de esta manera fueran a evitar que se conociera y se confirmara la la noticia del deceso. Recordamos que en esta sección denunciamos en su oportunidad, la muerte de tres menorcitos en el servicio de neonatología del Hospital Antonio María Pineda, casó que incluso se elevó a la consideración de la Asamblea Nacional y nunca se dio una explicación sobre el mismo, incluso se informó que los padres de los menores fallecidos, habían sido amenazados y se les advirtió a quienes tenían pacientes en ese nosocomio, que si continuaban filtrando información de las carencias de medicinas, reactivos, insumos médico quirúrgicos, les entregarían a sus hijos para que los atendieran en otra parte, de allí que más nadie se atrevió a tocar el tema, por lo que no se sabe cuanto niños más han muerto debido a las mismas carencias.

*****

Al parecer en Lara, y específicamente en Barquisimeto las licorerías están incumpliendo la normativa establecida en el Decreto 284 de la Prefectura, el cual contiene los lineamientos que deben ser cumplidos por los expendios de licores, las normas que deben respetar, pero que al parecer, existe una total anarquía y nadie le para pelota al asunto. El decreto establece que las licorerías deben vender los productos en envases cerrados, el consumo debe realizarse al menos a 50 metros de distancia del expendio y la hora de cierre de los negocios es a las 9:00 p.m; sin embargo, vecinos denuncian varios casos de licorerías que han sido convertidas en discotecas virtuales, donde el consumo de licores es abierto y sin ninguna limitación, irrespetando la hora de cierre y están abiertas hasta las 2 y 3 de la mañana, incluso tienen pantallas de televisión gigante para distraer a los “consumidores”, como alguna que están apenas a una cuadra de la policía, otra en la Av. Carabobo. Lo más grave es que los “clientes” hacen sus necesidades en los alrededores de las licorerías y los malos olores son insoportables. Aseguran que la prefectura conoce de estos casos, pero presuntamente algunos negocios, dizque pagan “prote” y lo hacen en dólares, de manera que vamos a ver quien se atreve a ponerle el cascabel al gato.

*****

Los numeritos de la encuesta que dimos a conocer la semana pasada, como era de esperarse, generó dos reacciones. En efecto, los amigos del G4 estaban todos de lo más contentos y mostrando a todos los numeritos; sin embargo, el resto de los partidos de comentaron que los números no eran reales, que por el ejemplo UNT no tenía a nadie, que estaba integrado solo por mano Lencho y su familia y que estaba coleado en el G4, lo cierto es que tal como están las cosas en este momento, a nadie extraña que para las próximas elecciones no haya “primarias” a lo que aspiran los minoritarios, como una vía verdaderamente democrática para la escogencia de los candidatos a los cuerpos deliberantes, porque los partidos mayoritarios seguirán imponiendo a dedo a los aspirantes a gobernaciones, alcaldías, diputaciones y concejalías y al que no le guste que se vaya con su música a otra parte. En todo caso, esto no debería sorprender a nadie porque siempre los grandes partidos lo han hecho, de allí que en estos momentos, donde la gran mayoría de los electores no pertenecen a organizaciones partidistas, sino que son independientes y forman parte de la sociedad civil organizada, son los que tendrán la última palabras en unas elecciones libres, transparentes y democráticas.

*****

En las redes sociales apareció la semana pasada la burgomaestre de Palavecino, admitiendo que el problema de la basura se ha convertido en un verdadero karma para todo ese municipio, denuncia que han venido haciendo los vecinos de las distintas urbanizaciones y barrios de la zona, no en esta administración, sino desde la administración del Cubanito, que no hizo absolutamente nada por mejorar el servicio, sino que lo entregó en la carraplana y ahora resulta y acontece que la profe le echa la culpa, a que solamente dispone de cuatro camiones para la prestación del servicio de todo el municipio, los cuales por supuesto, resultan insuficientes, dándose el caso de que cuando les toca cubrir alguna zona determinada, la acumulación de basura en el resto de los sectores es abrumadora y, lamentablemente, esto es algo que no se puede ocultar, porque además de hacer bulto, huele mal y produce moscas, ratones, y otras alimañas, a lo que se suman las personas que rompen las bolsa en busca de algo para comer, peleándose con los perros por los desperdicios, como ya se ha observado en vídeos que circulan por las redes. Lo grave es que la profe en lugar de proponer acciones para resolver el problema, se limita a quejarse públicamente, cuando ella es la única responsable de solventar la situación, para eso la eligieron, si no se siente capaz de hacerlo, entonces renuncie.

*****

Continúa la molestia en las bases de la Causa R, ya que el sindicalista sigue metiendo la pata y así como lo hizo en la Alcaldía, no le para a nadie, no escucha consejos, porque esta convencido de tener la verdad absoluta. El último strike que le metió a la gente de la base de la organización, fue la de postular al “pavo real” como Secretario General Nacional del partido, a pesar de que nunca fue un líder político, no tiene más de 3 años en la organización, y ya ocupa una de las principales posiciones en la directiva, siguiendo los mismos pasos del Chato, lo que falta es que después de que pase unos seis u ocho meses ocupando esa posición, lo designen embajador del gobierno interino en cualquier país del mundo, y entonce “habrá coronado” una gestión que inició en una organización gremial, de la cual dicen que supuestamente quebró, pero que le habría permitido tener negocios florecientes RD, hasta reaparecer como segundo a bordo en la Alcaldía de Iribarren, donde presuntamente también hizo lucrativos negocios. Lo cierto es que esta nominación tiene a muchos dirigentes de la Causa, con la “piedra afuera”, porque afirman que ni siquiera el “Curita Agudo” que fue siempre uno de los hombres más fieles del sindicalista, nunca fue propuesto para un cargo de ese nivel dentro del partido, bueno así paga el diablo.

*****

A propósito en el ámbito político se viene observando en la región, un cambio significativo en las preferencias de los militantes y dirigentes de las distintas organizaciones que hacen vida política en Lara, toda vez que recordamos que a finales del año pasado y comienzos de este año, la mayoría de los cambios que se registraban en la zona iban a engrosar las filas del Voluntad Popular; sin embargo, con el pasar del tiempo se ha registrado el estancamiento de esta tendencia y ahora se observa que la organización que viene creciendo vertiginosamente en Lara, con la incorporación de dirigentes con peso específico de otras organizaciones y profesionales reconocidos de las universidades y diversos gremios, es Primero Justicia, partido que sin muchos aspavientos, sin hacer alardes de poder, pero con mucha firmeza han estado realizando el trabajo político de captación, no solo en la región capital, sino en los distintos municipios a los cuales visitan con regularidad, se reúnen con los liderazgos locales, les exponen sus planes, proyectos, estrategias y formulas para superar la crisis y las alternativas de cómo lograrlo y en estos momentos están recibiendo la recompensa, obteniendo el respaldo de gente valiosa, que allí es bien recibida y bien tratada.

*****

Esta semana que acaba de finalizar, vimos como la gobernación del estado, anunciaba con bombos y platillos un operativo de suministro de gas doméstico a distintas urbanizaciones y barriadas de Barquisimeto, con una flota de flamantes camiones cargados de bombonas de distintas capacidades, lo cual causó un gran impacto en la comunidad, porque pareciera que al fin Carmelina va a comenzar a cumplir con algunas de las tantas promesas que ha hecho a los larenses, las cuales en su gran mayoría, aun se está esperando para que se cumplan. La intención de la mandataria regional es loable; sin embargo, ella debe tener pleno conocimiento de que no es sustentable en el tiempo, debido a que en estos momentos la producción nacional de gas se ha desplomado, como consecuencia de la caída en la producción petrolera, ya que ambas están relacionadas en forma directa y proporcional, a menor producción de petróleo, menor producción de gas asociado, de allí que es muy probable que se pueda garantizar el suministro durante un tiempo determinado, mientras duren los inventarios que tienen, pero anótenlo, no van a pasar dos o tres meses, sin que se vuelva a plantear el problema del desabastecimiento, porque la realidad es que no se está produciendo suficiente gas en el país, para atender la creciente demanda y esta verdad hay que decírsela a los consumidores para que no se creen falsas expectativas, acerca de que ya el problema del suministro de gas, quedó resuelto.

*****

Este martes 14 de agosto se estará instalando la Asamblea Anual de Fedeagro, en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana, en el noreste de la Gran Caracas, resultando lo más novedoso la presencia de varios invitados internacionales de países como Brasil, que han tenido severas crisis en el campo y las han superado exitosamente y hoy son potencias mundiales en la producción de alimentos. Al parecer no habrá cambios significativos en el pequeño directorio, ya que será reelecto Aquiles Hopkins en la presidencia, Celso Fantinel, primer Vicepresidente y Aurelio Amaya, segundo Vicepresidente. La verdad que no la tiene fácil la directiva de la Federación ante los escenarios que tienen por delante: sin semillas, sin fertilizantes, sin agroquímicos, sin repuestos, cauchos, lubricantes y sin financiamiento, lo que contribuye a que las expectativas de la producción nacional de atender entre un 15% y 20% del consumo nacional, están bastante comprometidas y las autoridades agrícolas, andan más pendiente de si los raspan o se quedan, que de lo que está pasando en el campo venezolano. La verdad que cada se ven como posibilidades reales, la presencia de una “hambruna” en el mediano plazo, si las cosas no cambian pronto.

*****

Denuncian padres y representantes de los estudiantes que reciben clases en un colegio católico vecino a la Iglesia de la Concepción, les han participado a través de una circular, que además del pago de la matricula y de las mensualidades, tienen la obligación de aportar todos los meses 2 dólares por alumno, no aceptan el equivalente en bolívares, sino que tienen que ser billetes, lo que por supuesto se convierte en un verdadero problema para las personas que no tienen acceso a las divisas, que son la mayoría de los venezolanos. Quienes regentan el colegio han intentado justificar esta medida ilegal, argumentando que es para pagar a los docentes, quienes dizque se ocupan de atender entre 20 y 25 niños, lo que daría un monto mensual de 50 dólares, que al cambio del día viernes 9 que era de Bs. 13.807/$, representa un total de 690.350 bolívares y hablamos de un solo profesor, o sea que pudiera ser una cuenta muy interesante si se le aplica a todo el colegio. En todo caso, no ha habido ninguna disposición que derogue al bolívar como la moneda de curso legal, por si acaso.

Juan Bautista Salas