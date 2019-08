Buscando vías para rescatar la producción nacional Fedeagro instala hoy Asamblea Anual #12Ago

Explorar alternativas que permitan rescatar la agricultura del país e impulsar la producción de alimentos, ante la profunda crisis alimentaria que vive el país en estos momentos, es lo que se proponen los productores durante la Asamblea Anual de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) cuyas deliberaciones comienzan este martes en la sede la Universidad Metropolitana de Caracas.

Ante la falta de respuestas por parte del régimen, que en ningún momento ha atendido los reclamos del gremio para garantizar el suministro de insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos, tractores, repuestos para las maquinarias, cauchos, baterías, lubricantes, tecnología, financiamiento oportuno y adecuado, la organización gremial ha invitado al encuentro, a varios expertos internacionales provenientes de países que han tenido crisis agrícolas como las que hoy vive Venezuela y hoy se han convertido en potencias productoras y exportadoras de alimentos.

Gran expectativa entre los dirigentes agrícolas que vienen de todo el territorio nacional, ha despertado el Foro donde se analizaran las posibilidades de recuperación del Sistema Agroalimentario Venezolano (SAV) con base a la propuesta contenida en el Plan País con una ponencia central de Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro y un Panel integrado por varios especialistas en el tema.

En el encuentro se realizarán tres conferencias sobre experiencias exitosas de América Latina a cargo Caio Rocha, Ex Secretario de Agricultura de Rio Grande del Sur, Ex Vice Ministro de Agricultura y Ex Secretario Nacional de Seguridad Alimentaria de Brasil, Coordinador del IICA para la Región Sur, Ronny Suárez, Consultor Internacional en el área financiera y Renato Nobile, director del Sistema de Cooperativas de Brasil.

Entre los reconocimientos se entregará la Orden de Fedeagro a la Asociación Nacional de Cultivadores Agrícolas(ANCA), a la productora de café de Chabasquen, Diolegdy Páez y a la Fundación Bengoa.

La juramentación de la Directiva para el período 2019-2021 , encabezada por Aquiles Hopkins, quien será reelecto, estará a cargo del Presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno.

Mientras que la clausura del acto estará a cargo del Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente interino de la República, Juan Guaidó Márquez.