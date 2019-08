Diosdado Cabello a diputados de la AN: Les vamos a hacer la vida imposible en estos 30 días #12Ago

El presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, advirtió a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) que durante los próximos 30 días le harán la vida imposible.

«No se vayan de vacaciones porque le vamos a hacer la vida imposible durante estos 30 días que van a estar de vacaciones», dijo Cabello durante una sesión que se originó este lunes.

Sobre las denuncias que realizó la noche de este domingo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de que la ANC disolvería la Asamblea Nacional, Cabello aseguró que el parlamento no funciona.

“Sale diciendo que van a eliminar la AN, pero si se ha eliminado ella sola. Nadie le para, no funciona. Acuerdan cosas y no las cumplen. ¿Elecciones? Cuando les nombran una elección se asustan. Aquí va a haber elecciones prontico, más prontico que lo que ustedes creen», manifestó.