VIDEO Denuncian falta de médicos y alimentos en Hospital Psiquiátrico El Pampero #12Ago

Habitantes del sector El Pampero, ubicado al norte de Barquisimeto, denunciaron la crítica situación en la que se encuentra el Hospital Psiquiátrico de ese sector, el cual está carente de médicos, medicinas y sobre todo alimentos.

La señora Paula Nieves, vecina de El Pampero, se desempeñó durante 25 años en el referido centro de salud, y ahora, en condición de desincorporada, contó que la necesidad más grande es por médicos especialistas en psiquiatría.

Otro de los vecinos, quien pidió resguardar su identidad, contó que durante este año 2019 han fallecido varios pacientes producto de la ínfima alimentación que reciben.

Manifestó que en ocasiones los pacientes solo comían una cucharada de alimento en todo el día, situación que empeoraba su estado de salud, debido a que el tratamiento que reciben les genera más apetito de lo habitual.

Por otra parte, la señora Zoraida Báez indicó que, además, hay carencia de camas para los internos.

Cocinan a leña desde hace cuato meses

En relación a los servicios públicos en la zona, Báez resaltó que toda la comunidad no recibe suministro de gas desde hace cuatro meses, razón por la que están obligados a cocinar a leña. «Yo no veo bien y tengo que cocinar a leña. Aquí vienen es a engañarnos porque ofrecen operativos de gas pero no vienen nunca», apuntó.

El equipo de Elimpulso.com intentó entrevistar al personal directivo del Hospital Psiquiátrico, no obstante en la vigilancia manifestaron que se debe solicitar una entrevista formal con el Director de Salud del estado Lara, Javier Cabrera, para poder conocer la versión oficial respecto al centro de salud. Al intentar contactar al funcionario público, no fue posible obtener una respuesta.

La Gobernación de Lara prometió ocuparse del deterioro de este Psiquiátrico en marzo de 2018, sin embargo las condiciones han empeorado.