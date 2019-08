María Corina Machado se solidarizó con el diputado Juan Pablo García tras sentencia del TSJ de Maduro #12Ago

Toda su solidaridad con el diputado Juan Pablo García, expresó este lunes María Corina Machado, líder de la organización Vente Venezuela, de la cual forma parte el parlamentario, contra quien el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena libró una orden de enjuiciamiento, junto a José Guerra y Tomás Guanipa.

Destacó entre las características del parlamentario sancionado, que se trata de un hombre, fuerte, terco, apasionado, pero con una generosidad conmovedora, indicando que es un gran amigo y todo el mundo lo quiere, todo aquel que tiene un problema lo busca, puede estar muy necesitado, pero se despliega, se multiplica y todos encuentran en él una palabra de aliento, de protección de respeto.

“Pero no es solo su calidad humana, sino también su profesionalismo, como trabaja, no descansa, lo podíamos ver en ese trabajo que se ha ido realizando en los municipios, donde además comparten valores y le brillan los ojos cuando hablan de sus sueños para Venezuela, pero si hay algo que lo marca, es ese coraje que Juan Pablo tiene, allí uno de inspira como venezolano y me siento tan orgullosa de ser su amiga, de ser su compañera en Vente y él sabía que la persecución estaba allí, no es cualquier estado, no cualquier dice las cosas que ha dicho siempre”.

Le envió un saludo a su amiga, su compañera, su esposa Lisbeth, a sus hijos Pablo Jesús, Henger, Juan Antonio, Danilo y Juan Diego, que deben sentirse, hoy más que nunca, muy orgullosos de su papá, ese papá que ha entregado todo por Venezuela, ratificando que hoy están más unidos que nunca.

“La familia Vente quiere decirle a cada uno de sus miembros alrededor de todo el país, así como a los del Estado Monagas, que hoy estamos aquí unidos con ustedes, pero más orgullosos que nunca de Juan Pablo y de cada uno de los diputados de la fracción, todos ustedes representan lo mejor de los venezolanos, de una Venezuela integra, de trabajo, con enormes aspiraciones, una Venezuela que en la dificultad hemos llegado al extremo que todo niño que sufre es nuestro hijo, que cada compañero necesitado, es nuestro y este es el caso de Juan Pablo hoy. Y a los venezolanos quiero decirles que en la dificultad Venezuela se crece, se reafirma, si creen que persiguiéndonos nos callan, pues ya van a ver, lo mejor de Venezuela está por venir”, dijo Machado.

Previamente intervinieron los diputados Omar González Moreno y Carlos Bastardo, quienes también hicieron un reconocimiento al parlamentario de Monagas, Juan Pablo García, hoy sancionado por el TSJ ilegítimo.