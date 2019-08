Jesús Mendoza: Movimiento estudiantil respalda a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó #12Ago

El movimiento estudiantil venezolano estará en la calle defendiendo no solamente a la Asamblea Nacional y a sus diputados, sino también al presidente interino de la República, Juan Guaidó al único que reconocen, y no al usurpador Nicolás Maduro, reveló este lunes el Consejero Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza.

“En estos momentos estamos en constantes reuniones, el movimiento estudiantil no va a dejar la calle y no va a dejar de protestar, si viene una disolución de la Asamblea Nacional, nosotros como movimiento estudiantil no la vamos a reconocer, porque Nicolás Maduro no es el Presidente, el presidente legítimo es Juan Guaidó y es al que debemos escuchar y acatar lo que mande, nosotros vamos a estar en la calle respaldando nuestra Asamblea Nacional y a nuestro Presidente Juan Guaidó”, dijo Mendoza.

Advirtió que estarán atentos a la toma de decisiones que se adopten en la reunión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, una vez que esto se produzca el movimiento estudiantil se reunirá, para definir las estrategias y las decisiones que tengamos que tomar en defensa de una mejor Venezuela.

Hasta este momento la mayoría de los sectores que han sido consultados, han expresado su respaldo a la Asamblea Nacional, como la única institución legítimamente electa en Venezuela, así como también al Presidente del Parlamento venezolano y presidente de la República encargado, Juan Guaidó, en tanto que cuestionan a la ilegitima ANC y también al ilegítimo TSJ.