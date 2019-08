Mauro Zambrano: Inició paralización parcial del Hospital Universitario de Caracas #12Ago

Los trabajadores del Hospital Universitario de Caracas comenzaron este lunes la paralización de actividades de forma parcial, debido a las graves condiciones laborales, anunció el dirigente del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano.

Precisó que las condiciones en las que vienen laborando los trabajadores de los distintos hospitales y clínicas de Caracas y del resto del país, violentan todas las normativas existentes en las contrataciones colectivas, indicando que no cuentan con los insumos básicos como medicinas, la mayoría de los equipos médico quirúrgicos están dañados, al igual que los quirófanos, no se cumplen con la entrega de los uniformes de trabajo, tampoco hay reactivos en los laboratorios y no tienen ni agua ni detergentes para la limpieza.

“A partir de este momento vamos a iniciar un recorrido por todos los centros hospitalarios de la Gran Caracas, con la finalidad de ratificar que también padecen de los mismos problemas que el Hospital Universitario de Caracas, que en su momento fue modelo de eficiencia en cuanto a la prestación de servicios, y centro asistencial de referencia no solamente en el país, sino a nivel de Latinoamérica y en estos momentos está en condiciones verdaderamente precarias, afectando a los trabajadores, incluyendo a médicos y enfermeras, bioanalistas, porque no pueden cumplir con eficiencia su trabajo”, aseguró.

Otro de los factores que tiene una incidencia fundamental, son los salarios pírricos que cobran los trabajadores de los hospitales, indicando que no les alcanza para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación y medicinas, mucho menos para atender otros gastos como colegios, transporte y ropa y calzado.

“De allí que estamos planteado que es urgente la dolarización de los salarios, ya que en la economía existe una dolarización de facto, mientras nosotros seguimos percibiendo nuestros ingresos en bolívares cada vez más devaluados, hemos pedido que el salario mínimo se ubique en 100 dólares más 50 dólares por bono de alimentación, vamos a insistir con este tema, porque de lo contrario los trabajadores de la salud continuaremos pasando hambre”.

Mauro Zambrano indicó que en estos momentos, el balón está en el lado del gobierno, indicando que están a la espera de respuestas sin mayor demora, advirtiendo que de lo contrario, la situación conflictiva planteada se irá profundizando progresivamente, llegando a un momento en el que solamente se atenderán los casos de emergencia.