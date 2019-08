Diputado Dávila responde a nuevas amenazas contra la AN: “No nos vamos a dejar disolver” #14Ago

El diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios, sentenció este martes los ataques contra el Parlamento por parte del régimen de Nicolás Maduro: “No nos vamos a dejar padrotear, no nos vamos a dejar disolver, seguiremos llevando a cabo las sesiones y al mismo tiempo promoviendo un encuentro internacional de parlamentarios para que Venezuela se convierta en la cuna libertaria”.

Esta aseveración la hizo el legislador por el estado Mérida, tras denunciar que Nicolás Maduro apunta a retirar la inmunidad parlamentaria de los diputados y aumentar la persecución política para tratar de disolver la Asamblea Nacional a través de la falta de quorum. Resaltó que buscarán mecanismos para seguir sesionando.

«Buscan eliminar la Asamblea Nacional por la vía del quórum utilizando el espurio TSJ, pero no va a ser así porque en mis cuentas estamos llegando a unos 95 diputados y tenemos que articular mecanismos que nos permita, en el caso que no estén los diputados por persecución política, establecer mecanismos desde el punto de vista técnico que nos permita votación electrónica, comunicación para que la AN mantenga viva su vigencia», explicó.

En torno al tema de las negociaciones, el dirigente político aseveró que el tiempo de las negociaciones pasó y llegó la hora de acciones concretas y que, a su juicio, “Maduro y sus secuaces demostraron que no quieren diálogo sino violencia”. Entre estas enumeró: Ofensiva internacional, sincronizar acciones nacionales, establecer mecanismos de comunicación directa con el pueblo, además de difundir un mensaje coherente a nivel internacional y local para que no se pierda la cohesión del mensaje de libertad.

Dávila, en torno al fin de las conversaciones auspiciadas por el reino de Noruega, enfatizó que quienes usurpan el poder no quieren ir a unas elecciones libres porque “saben que las perderían”.

Finalmente, en el tema económico, señaló que las únicas sanciones que tiene Venezuela son las implementadas por Maduro “en contra de un pueblo que no come, que no consigue medicinas, el embargo es la libertad”.