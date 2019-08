Fedenaga: La industria no cuenta con los insumos necesarios para aumentar la producción #14Ago

Armando Chacín, presidente de Fedenaga, admitió que el sector está en parálisis técnica. Puntualizó que la industria no cuenta con insumos ni repuestos para aumentar la producción.

“No tenemos con qué trabajar, no hay insumos, no tenemos repuestos para las maquinarias y no tenemos combustible para nuestros tractores. Por supuesto, la energía eléctrica es un problema”, sostuvo.

Chacín considera inviable “aumentar el costo del producto, puesto que el bajo poder adquisitivo de los consumidores bajaría la demanda”.

“Estamos subsistiendo con lo poco que hay, no podemos prender las maquinarias, porque es inviable poder mantenerlas prendidas. Para el consumidor debería estar de tres a cuatro dólares, por supuesto que estamos hablando de carne de primera; pero es inviable para el consumidor”, explicó.