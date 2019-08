Felipe Capozzolo: Políticas públicas en estos momentos estimulan la informalidad en la economía #14Ago

Las políticas públicas deben estar orientadas a buscar el camino de la formalidad y de la empresarialidad, de todos aquellos actores económicos que pueden, definitivamente aportar al Producto Interno Bruto de la Nacional, ya que en estos momentos viene ocurriendo todo lo contrario.

El pronunciamiento lo hizo el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Felipe Capozollo, en el marco de la Asamblea Anual de Fedeatro, quien indica que lo que esta ocurriendo con las políticas que están emanando de los gobiernos locales y del gobierno nacional, es lo contrario, se está incentivando a que cada vez más, figuras de la iniciativa privada, prefieran el camino de la informalidad.

“Nosotros siempre hemos sido categóricos, si bien hay que ampliar

la base tributaria para poder sostener al Estado, esto va a conducir a

que más adelante, el ciudadano común, también tendrá que tributar,

pero también se va a empoderar y le exigirá al Estado que se reduzca, que sea más eficiente, que genere valor para los ciudadanos, porque lo más importante para el futuro tiene que ser el ser humano, tiene que ser el venezolano, quien tiene que convertirse en el centro de todas las políticas y precisamente, en estos momentos, estamos padeciendo un fenómeno muy triste e histórico, como es el tema de la diáspora, y es alarmante que casi la mitad de los venezolanos, este pensando en irse.

No hay que olvidar que tenemos una población muy joven y la mayor parte de esa gente que se quiere ir es gente joven, gente que puede aportar y que es económicamente activa”, afirmó el dirigente del sector terciario.

Precisó que el llamado que están haciendo, a todos los entes de la

nación, no solamente al Gobierno, todos aquellos que tienen que

tomar cartas para restaurar al país, es tratar de hacer un esfuerzo

para salvar a nuestra propia gente, cuidar a los jóvenes y mantenerlos acá en Venezuela que es donde los necesitamos trabajando.

Por otra parte, en torno a las maquinas fiscales, dijo que no ha

habido nuevas informaciones al respecto, admitió que han tratado de

comunicarse y tender puentes con las autoridades, con la intención

de insistir en que no es el momento de aplicar esto, señalando que

entienden que no se ha aplicado aún, lo que no quiere decir que haya

sido derogada providencia 0141.

“Creo que hemos entrado en una fase latente, donde no está claro

que es lo que va a ocurrir con este tema”, aseguró el presidente de

Consecomercio.