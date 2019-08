Machado: En este país no queremos más socialismo. El socialismo es muerte, sufrimiento y éxodo #14Ago

Desde Cabimas estado Zulia, María Corina Machado, coordinadora del partido nacional Vente Venezuela, aseguró que los venezolanos ya no quieren más el socialismo porque significa muerte sufrimiento y éxodo.

“Yo vine a decirles que no están solos, vine a verlos a los ojos, a ver esa esperanza que conozco. Vamos a hacer a este el primer país de América latina. Hemos aprendido donde están los errores y no los volveremos a cometer. Esta ha sido una guerra, pero la guerra contra las fuerzas del mal y hay que asumirlo. En este país no queremos más mentira, corrupción, impunidad, no queremos más socialismo. El socialismos es muerte, sufrimiento, éxodo”, manifestó.

Machado ratificó que “vamos por el camino que es y no hay vuelta atrás” y puntualizó que los venezolanos van a sacar al régimen de Nicolás Maduro del poder.

“Vamos a sacar a Maduro y a las mafias del poder, que nadie lo dude. Pero esta lucha no termina ahí. Ahí es donde realmente comienza todo. Debe haber unidad en la reunificación de un país, pero sin mafias”, sentenció.