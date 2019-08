Ratifican apoyo a Guaidó, a la AN y al diputado Simón Calzadilla tras 100 días en clandestinidad #14Ago

El apoyo irrestricto al diputado Simón Calzadilla, quien hasta la fecha lleva 100 días en la clandestinidad, luego de ser allanada su inmunidad parlamentaria por parte del régimen que encabeza Nicolás Maduro, ratificó en nombre de la organización, el dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), Elia Cabello, quien ratificó que el diputado ha mantenido su lucha firme en la clandestinidad por rescatar la democracia de nuestro país.



Ratifico que el MPV respalda al único órgano legítimo en Venezuela, como lo es la AN liderada por su presidente Juan Guaidó y aseguró que se mantendrán en la contienda política con honestidad, para defender los derechos de los venezolanos consagrados en la Constitución Nacional.



“Nos preocupa la intensa persecución contra los diputados, porque lo que buscan es la inacción de la Asamblea Nacional legítima y de sus parlamentarios. Ratificamos nuestro apoyo a la AN, que no es solo reconocida por órganos internacionales sino por nuestro pueblo; por eso podrán perseguirnos pero no detenernos. No vamos a retroceder ni un paso. Desde el MPV continuaremos luchando firmemente desde sus direcciones regionales, con su movimiento juvenil más activo que nunca, hasta lograr una Venezuela libre”, afirmó-



Mientras que Marivi Calzadilla, hija del parlamentario y miembro de la juventud del MPV, admitió que han sido meses de mucha angustia para su familia pues son víctimas de persecución constante por parte del régimen, sin embargo, se solidarizó con las familias venezolanas que también atraviesan dicha situación y aseguró que todo lo ocurrido los ha fortalecido y los motiva a luchar incansablemente por el país.



Por su parte, Luis Arguinzones, otro miembro de la juventud del MPV, anunció la reconfiguración de los cuadros de lucha del partido a nivel nacional, así como la iniciativa de llevar al seno del parlamento, la discusión del Tratado Internacional de Derechos de la Juventud contemplada por la Organización Iberoamericana de Juventud, pues a su juicio el manuscrito busca garantizar los derechos de los jóvenes, el libre ejercicio de la democracia y la libertad, entre otras cosas.