José Ricardo Álvarez: Sector azucarero producirá este año solo el 20% del consumo nacional #14Ago

El sector de la caña de azúcar tendrá una caída en la producción de 1 millón de toneladas este año, en comparación con el año pasado, cuando se produjeron 3,5 millones de toneladas, este año es probable que se alcance una producción de 2,3 millones de caña de azúcar debido a las políticas erradas del gobierno y a la falta de estímulos.



Así lo dio a conocer, en el marco de la Asamblea Anual de Fedeagro, el presidente de la Federación de Sociedades de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), José Ricardo Alvarez, quien indicó que en el sector ha seguido bajando la producción, la molienda de caña que se estima este año llegue a 2 millones 300 mil toneladas; mientras que si se compara con producción del año 2005- 2006 fue 9 millones de toneladas, lo que evidencia que apenas se está produciendo un 20% de lo que es el consumo nacional.



“Lo peor es que las perspectivas para el año que viene no son nada halagadoras, porque todas esas cañas que se molieron en esas zafras, ningunas han sido tratadas, no se les han podido hacer las labores, no hemos conseguido los insumos, los fertilizantes, los herbicidas, en algún momento tuvimos un rendimiento de 80 toneladas por hectáreas, en estos momentos no llegamos a 40 toneladas por hectárea, llegamos a tener 120 mil hectáreas de caña sembradas y este año no cosecharemos más allá de 60 mil hectáreas de caña sembradas, hemos reducido el área de siembra, también la productividad de caña de azúcar, total que ha sido muy cuesta arriba, pero no se trata solo de la caña de azúcar, los demás sectores también tienen severos problemas, pero aquí nos mantenemos, sembrando con los pocos recursos que tenemos, pero seguimos apostando al país, el país que tenemos, en el que vivimos y al que queremos”, aseguró Álvarez.



Admitió que quienes trabajan en este sector, no entienden cómo es que un kilo de azúcar, que recientemente fue regulado en Bs. 8000, se este pagando en la calle entre 10.000 y 15.000 bolívares.

“También nos hacemos esta pregunta, porque el Gobierno nacional es quien dirige a donde debe ir el azúcar, porque es el que otorga las guías de movilización y de una u otra manera orienta al sector azucarero hacia dónde debe ir el producto, nosotros simplemente cumplimos las órdenes que el gobierno nos imparte, y nos hacemos esa misma pregunta, para nosotros es una incognita”, aseguró el presidente de Fesoca, quien asistió a la Asamblea de Fedeagro.