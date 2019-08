Juan Guaidó: El cambio es un hecho, el régimen está derrotado y quiere hacer costosa la transición #15Ago

El parlamento venezolano no solo resiste, sino que avanza en cada una de las áreas planteadas en la ruta opositora, advirtiendo que el cambio es un hecho porque el “régimen está derrotado”, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional, durante el acto de instalación de la Comisión Delegada, la cual se encargará de continuar con la agenda legislativa, durante el período de vacaciones.

La Comisión Delegada aprobó unanimidad la realización de una Asamblea Extraordinaria del Parlamento, para el próximo martes 20 de agosto.

Al comentar algunos temas, Guaidó indicó que el régimen ha dejado deudas comerciales al país, multimillonarias, la industria farmacéutica, proveedores de alimentos, incluso por mencionar algunos, medicamentos para animales, para ganadería, por ejemplo, deudas por encima de los 250 millones de dólares del régimen, dijo que no es cierto que exista un bloqueo, lo que hay es la corrupción acumulada de años, que mantiene en pobreza al pueblo de Venezuela, pero que tiene la oportunidad y expectativas, sin duda alguna de un cambio en muy corto plazo.

Precisó que la pregunta en Venezuela, no es si vamos a cambiar o no, hoy damos por hecho de que vamos a va cambiar, la gran pregunta en Venezuela, es ¿Cuándo?, producto de la miseria, de la desesperación, producto de que han empujado al pueblo en esta etapa, el cambio es un hecho, el régimen está derrotado, quieren hacer costoso el sufrimiento, la agonía de la transición, del cambio, pero no es inevitable, lo que no es evitable es que vamos a recuperar a nuestro país.

Agradeció a los parlamentarios su presencia durante el acto de instalación de la Comisión Delegada del Parlamento, la cual se encargará de continuar llevando adelante la agenda legislativa que está planteada, procediendo el Secretario a dar lectura al artículo 58 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento, relativo a las sesiones extraordinarias, el cual reza:

Artículo 58. Sesiones Extraordinarias. “Son sesiones extraordinarias las que se celebran fuera de los lapsos establecidos en el artículo 219 de la Constitución de la República, en ellas solo se tratará únicamente las materias expresadas en la convocatoria y las consideradas conexas, también podrán tratarse las declaradas de urgencia por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. La convocatoria a sesiones extraordinarias se hará, por lo menos con 24 horas de anticipación por decisión de la Junta Directiva o por decisión de la mayoría de la Comisión Delegada, en caso de extrema urgencia, la convocatoria podrá hacerse por un tiempo menor al arriba establecido, inclusive para un mismo día”.