Video Julio Borges: Ninguna inhabilitación logrará detener nuestra lucha internacional #15Ago

El embajador designado por el presidente encargado Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, Julio Borges, se pronunció luego del anuncio de su inhabilitación para aspirar cargos públicos, anunciada este jueves por la Contraloría General designada por el régimen de Nicolás Maduro. . "Esta nueva persecución de la dictadura, basada en mentiras, es un pase de factura a todos los que estamos luchando para que salgan del poder. Venezuela no cree en esta infamia. Son unos corruptos y criminales, seguiremos haciendo todo lo que tengamos que hacer para que se vayan", expresó Borges en Twitter. . También el expresidente de la Asamblea Nacional, comentó a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, que "los corruptos están en Miraflores y por eso seguiremos adelante hasta que salgan del poder. Esta arremetida, significa que estamos haciendo las cosas bien", aseguró Borges. . Texto: Yorvi García Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . #Nacionales #JulioBorges #Inhabilitación #ContraloríaGeneral #Venezuela #Noticias #News #ElImpulso #15Ago