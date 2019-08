10 años cumple la laguna de El Pedregal #16Ago

View this post on Instagram

Desde hace aproximadamente 10 años persiste una gigantesca laguna que se encuentra ubicada en la avenida Río Turbio, con calle L-9 de El Pedregal I, al este de Barquisimeto. La administración de la alcaldía de Amalia Sáez, Alfredo Ramos, Teresa Linares y actualmente de Luis Jonás Reyes, no pudieron buscar alguna alternativa que permita su eliminación definitiva. Cada vez que en la ciudad cae una lluvia moderada, el manantial se extiende y los conductores deben hacer maniobras para poder atravesarla y poder lograr llegar a la avenida Lara. El equipo reporteril de elimpulso.com pudo constatar que los vehículos todavía deben buscar la orilla para no quedarse accidentados en medio del "lago". Según algunos transeúntes que circulan por la zona, la gigantesca laguna se originó luego de la construcción del edificio 02-40 y no fue percatado de que por el sitio pasaba una corriente de agua.

Texto y Vídeo: José Escalona