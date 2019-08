Sector inmobiliario venezolano está operando a solo un 5% de su capacidad instalada #17Ago

El sector inmobiliario venezolano está trabajando a solo un 5% de su capacidad instalada, debido básicamente a la falta de cambios en las políticas económicas de mediano y largo plazo, de acuerdo con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González.

Admitió que en el mercado secundario se produjo un repunte debido a la diáspora y a la demanda de viviendas, pero a la vez alertó que el sector podría paralizarse debido a la falta de producción.

Recordó que durante al año 2009 se incorporaron al mercado al menos unas 600 mil viviendas, pero en la actualidad esa cifra apenas alcanza a unas 500 unidades, indicando que hace falta una recuperación de la economía para que haya un crecimiento en el sector, toda vez que los precios de los inmuebles presentan una baja hasta del 70% .

En conclusión, la lectura que se desprende de las declaraciones de González, es que el sector inmobiliario venezolano, viene afrontando los mismos problemas que el resto de los sectores de la economía, pero además que en estos momentos no hay viviendas en el mercado secundario y no es atractiva la venta de inmuebles cuando se ha registrado una caída en los precio hasta del 70%, lo que ha obligado a los potenciales vendedores a mantenerse en stand by, a la espera de los acontecimientos, tanto en lo económico como en lo político.