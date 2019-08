VIDEO #Los5IMP Productos más costosos de la canasta básica #16Ago

View this post on Instagram

El proceso hiperinflacionario en Venezuela, desprendido del modelo socioeconómico implantado por el régimen de Nicolás Maduro, ha ocasionado la carestía de productos básicos de primera necesidad, obligando a los venezolanos a bregar con la dificultad que representa hoy en día, llenar las dispensas de sus hogares. Con un salario mínimo oficializado en Bs. 40.000, sumado al beneficio de alimentación de Bs. 20.000, los ciudadanos se ven forzados a enfrentar la cruda realidad, donde con sus remuneraciones alcanzarían a comprar solo 2 o 3 productos de la cesta básica. El equipo de elimpulso.com, realizó un recorrido por varios establecimientos comerciales de la ciudad, para evidenciar cuales son los 5 IMP de los productos más costosos de la canasta básica. Texto y Video: Yorvi García Camara: Luis Miguel Rodríguez Edición: Lizzie Suárez y Omar David Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com #CanastaBásica #Dinero #Productos #Alimento #Crisis #Régimen #NicolásMaduro #Venezuela #Barquisimeto #Lara #News #16Ago